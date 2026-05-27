Stiglo nam je pravo letnje vreme, a sa njim i večito pitanje koje postavljamo pred kraj radne nedelje: Kako provesti savršen vikend u Beogradu? Ako još uvek nemate plan za subotu popodne, imamo sjajan predlog koji spaja druženje, poznata sportska lica i omiljene sportove. Najbolje od svega? Sve aktivnosti su potpuno besplatne, a prestonica dobija energiju kakvu dugo nismo videli na našim ulicama.

Ove subote, 30. maja, u periodu od 16:00 do 20:00 časova, četiri prepoznatljive beogradske lokacije postaju centri prave ulične magije. Možda niste razmišljali o tome, ali ulice Džona Kenedija, Džordža Vašingtona, Ruzveltova i Bulevar Vudroa Vilsona nisu tu slučajno. One svedoče o zajedničkim vrednostima Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, kao i težnji ka slobodi koja ih povezuje. Sada je vreme da te istorijske veze oživimo kroz ono što nas danas najbrže i najlepše spaja - kroz igru i zajednički sportski duh.

Povod za okupljanje je veliki jubilej, proslava 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Vekovima unazad, dve nacije su gradile mostove, a ove godine taj rođendan slavimo zajedno, u duhu prijateljstva.

Domaćini su Ambasada SAD i američki sportski brend Capelli Sport koji zajedno organizuju veliki Game on! Freedom festival. Domaćoj publici brend iz Njujorka je dobro poznat, jer je upravo Capelli Sport zvanični tehnički sponzor i kreator dresova za fudbalsku i tenisku reprezentaciju Srbije, ali i brojnih drugih sportskih klubova širom zemlje.

Bulevar Vudroa Vilsona (Beograd na vodi): Stanica rezervisana za borilačke veštine i timske sportove. MMA savez sprema pokazne treninge i osnove ovog sporta za sve uzraste, uz dolazak njihovih poznatih boraca. Košarkaški i Fudbalski savez organizuju različite utakmice i egzibicije, postavljaju mini-terene i poligone, dok e-Gaming udruženje donosi poseban gejmerski kutak.

Ulica Džona Kenedija: Pravo mesto za ljubitelje NFL-a, gde Savez za američki fudbal donosi čistu američku energiju, uz veliki broj mališana koji će se oprobati u ovom popularnom sportu. Pred kraj dana, na ovoj lokaciji sve posetioce čeka uživanje na otvorenom uz besplatnu projekciju kultnog filma The Sandlot.

Ulica Džordža Vašingtona: Spoj umetnosti i belog sporta. Svi kreativci moći će da se oprobaju u crtanju grafita, dok Teniski savez preuzima teren i sprema sjajne aktivacije.

Ruzveltova ulica: Zona za brzinu. Atletski savez Srbije će na svom mini-poligonu pokazati zašto je atletika poslednjih godina apsolutni hit.