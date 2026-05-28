Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća” tradicionalno će i ove godine otvoriti kapije svoje direkcije za najmlađe sugrađane koji žele da posete preduzeće, upoznaju se sa zaposlenima, načinom rada, ali i da se voze u svojim omiljenim vozilima koja inače svakodnevno viđaju na beogradskim ulicama.

Ove godine, kreativno okupljanje i veselo druženje beogradskih školaraca i predškolaraca, njihovih pratilaca i zaposlenih u Javnom komunalnom preduzeću „Gradska čistoća” održaće se u subotu, 30. maja, s početkom u 9.15 časova u obezbeđenom prostoru direkcije preduzeća, Mije Kovačevića 4.

U 10 časova počeće edukativna pozorišna predstava „Reciklosaurusi 2: Misija – čista planeta”, u 10.35 je edukativna radionica na temu reciklaže i pranja komunalnih sudova, a u 10.45 početak vožnje u vozilima „Gradske čistoće” u obezbeđenom krugu preduzeća (do 13.30 časova).

Tokom tradicionalne akcije „Dan otvorenih vrata”, mališani će u pratnji svojih roditelja, staratelja, baka i deka, vaspitača i nastavnika moći da iskoriste jedinstvenu priliku da, pored vožnje u omiljenim smećarcima, vide i kako izgleda vožnja u specijalizovanim vozilima, za vodu i zemlju, popularnim amfibijama, kako se koriste elektročistilice, elektrotrotineti, duvači za lišće, elektrousisivači, kao i da učestvuju u edukativnim radionicama o reciklaži, a sve to u obezbeđenom krugu preduzeća.

Centralni deo programa rezervisan je za popularnu, edukativnu pozorišnu predstavu „Reciklosaurusi 2: Misija – čista planeta”, sprovedenu u saradnji „Gradske čistoće” sa trupom Dečjeg pozorišta „Hajde, obraduj dan”. Mališani će imati priliku da se druže i uče uz svoje omiljene animirane likove oživljene u ovoj predstavi, kroz avanture Nikolice Čistilice i njegovih drugara Papirosaurusa, Staklosaurusa, Plastikosaurusa, Metalosaurusa i Prljavosaurusa. Preduzeće na ovaj način želi svojim najmlađim sugrađanima da priredi zabavne, ali i vrlo korisne i edukativne vikende.

Svi mališani koji posete „Čistoću” i učestvuju u edukativno-zabavnom vikendu, dobiće lepa i korisna iznenađenja, interesantne poklončiće, zdravu užinu i osveženje.

JKP „Gradska čistoća” će s velikim zadovoljstvom nastaviti da organizuje ovakve akcije i u budućnosti, a sve s ciljem da se zajedničkim snagama i kroz solidarnost podigne svest najmlađih, ali i starijih sugrađana o značaju očuvanja životne sredine.