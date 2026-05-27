Ekipe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine JKP-a „Gradska čistoća” sprovešće danas od 16.30 do 22 časa suzbijanje odraslih jedinki komaraca uređajima sa zemlje i vode na javnim površinama Beograda, saopšteno je iz ovog javnog komunalnog preduzeća.

Danas će se akcija realizovati na sledećim lokalitetima: od Baričke Ade ka Ostružnici, Kolubara ka Baričkoj Adi, naselja Draževac, Baljevac, Konatice, Jezero Očage, Stari Medoševac, Rušanj, Vukićevica, Ljubinić, Stubline, Trstenica, Ripanj, Piroman, Brovič, Lazarevac-Šušnjar, Veliki Crljeni, Vreoci, Novi Medoševac Petka, Šopić, Velika Moštanica i Umka.

Da bi se sproveli ovi tretmani, vremenski uslovi treba da budu povoljni, što podrazumeva odsustvo kiše, optimalnu temperaturu i snagu vetra.

Apeluju se na sugrađane da imaju razumevanja za ekipe i da im omoguće nesmetan rad, kao i na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcija.

Preparat koji ekipe Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća” koriste za tretmane termalnog i hladnog zamagljivanja odraslih jedinki komaraca sa zemlje i vode registrovan je kod Ministarstva za zaštitu životne sredine i upisan u Privremenu listu biocidnih proizvoda.

