Asocijacija „Sport za sve”, uz podršku Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda i Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, organizuje u subotu, 30. maja, program „Biciklijada – obrni krug za zdravlje”.

Cilj programa je promocija rekreativnog biciklizma i zdravog načina života, navodi se u saopštenju organizatora.

Početak vožnje zakazan je za 9 časova. Okupljanje biciklista je od 8.30 časova na Savskom keju kod okretnice autobusa u Bloku 70. Ruta puta počinje od Savskog keja laganom vožnjom preko Bloka 45, Savskog nasipa i Jakova i završava se u Nautičkom selu „Biser” u Boljevcima. Dolazak je planiran oko 11 časova. Zainteresovani za učešće u „Biciklijadi” mogu se prijaviti putem imejla: sportzasvebeograd@gmail.com.

Turistička organizacija Surčin će obeležiti Dan reke Save u Nautičkom selu „Biser”, gde će biti organizovani etno-bazar, kuvanje riblje čorbe i rekreativne aktivnosti, navodi se u saopštenju.

