Sokolski košarkaški kup „Povratak tradiciji 2026” održaće se 30. maja u balonu KK „Sava”, saopšteno je iz Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda.

Polufinalne i finalne utakmice su planirane od 16 časova.

Prvu košarkašku utakmicu u Beogradu i Srbiji odigrali su Sokoli Beograda 1923. godine. U skladu sa tom tradicijom, Sokolski savez Beograda zajedno sa Sokolskim sportskim klubom „Stari DIF” već jedanaest godina organizuje ovu manifestaciju.

Kurir.rs/Beograd.rs

