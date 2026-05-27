OMŠ „Nevena Popović” u Grockoj jedina je u Srbiji koja nosi ime po ženi, poznatoj pijanistkinji i pedagogu Neveni Popović. Takođe, jedna je od malobrojnih muzičkih škola koja se može pohvaliti Odsekom za srpsko tradicionalno pevanje, koji ima najveći broj dece u Srbiji.

Odsek za srpsko tradicionalno pevanje počeo je s radom u školskoj 2016/17. godini otvaranjem jedne klase, da bi se uskoro proširio i danas broji tri klase, koje rade u matičnoj školi u Grockoj i izdvojenim odeljenjima u Vrčinu, Vinči i Umčarima opštine Grocka – u klasama nastavnica Ane Jovanović, Ane Kecman i Suzane Đorđević. Potrebu za proširenjem na najbolji način ilustruje činjenica da je na ovaj odsek tokom deset školskih godina upisano više od 300 učenika, od kojih će se na jubilarnom koncertu u Rančićevoj kući predstaviti njih 80.