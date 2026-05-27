Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

U Bulevaru vojvode Putnika danas je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala tri automobila i jedan autobus gradskog prevoza.

Do saobraćajne nezgode kod Mostarske petlje u smeru prema Ulici kneza Miloša došlo je oko 11 časova.

Gužve se stvaraju pre uključenja na Mostarsku petlju i dalje se nastavljaju duž Kneza Miloša.

Stanje učesnika u saobraćajnoj nezgodi je za sada nepoznato. Saobraćaj na tom delu otežano funkcioniše, a uviđaj je u toku.