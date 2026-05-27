Pas Medena koja je juča pala u Savu sa Brankovog mosta je dobro i nepovređena je. Nju je iz reke izvukla Aleksa koja je u tom trenutku bila u čamcu.

Naime, pas je trčao za vlasnikom koji je vozio biciklu stazom preko mosta, pa je u jednom trenutku slučajno prošao kroz ogradu i završio u reci. Dečak je naveo da ga pas uvek prati kad krene u vožnju bicikla, da su već prolazili više puta Brankovim mostom i nikada se ništa slično nije desilo.

Aleksa Aleksić je na svom storiju objavila snimak Medene koji su poslali vlasnici. Nepovređena i odmorna, došla je na poziv vlasnice da se pomazi.

- Plovili smo čamcem i u jednom trenutku sam videla da je nešto upalo u reku. Molila sam Boga da nije dete ili čovek, a pomislila sam da je možda i ptica. I kako se približavamo vidimo kucu u vodi. Gore na mostu smo videli i dečka da maše, bio je uplašen i potresen. Zaustavili smo čamac kad smo došli do kuce - ispričala je devojka koja je izvukla Medenu i dodala:

- Nismo mogli odmah da je uhvatimo. I ona je bila uplašena. U trenutku kad sam uspela sam da je nekako uhvatim ona se zalepila za mene. Pipala sam joj šapice da vidim da li je povređena. Srce joj je kucalo 200 na sat. Prišli smo do obale posle gde nas je čekao vidno potreseni i uplašeni dečak i vratili mu kucu.