"POLA BEOGRADA" DANAS OSTAJE U MRAKU! Elektrodistribucija objavila ogroman spisak isključenja: Na udaru 12 opština, struje negde neće biti DO VEČERAS!
Spisak isključenja struje:
Stari grad
09:00 - 14:00 KRALjA PETRA: 56-58,
09:30 - 18:30 KNEZA MILOŠA: BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,2A-2A, KRALjA MILANA: BB,
Vračar
09:00 - 15:00 CERSKA: 17, GRAHOVSKA: 6,
08:30 - 14:00 JUŽNI BULEVAR: 79-79, ŠUMATOVAČKA: 126-128,103,
Voždovac
09:00 - 16:00 BRAĆE JERKOVIĆA: 76, DIMITRIJA MARINKOVIĆA: 2-32,1-1, MILOVANA JANKOVIĆA: 2-24,1-11V,15-23, MIT PAVLA NENADOVIĆA: 2-8A,16-24,36-40,1-3,13-17,33-35, SIVA STENA: 4-10,16-24,1-13, VANĐELA TOME: 18A,11,15,
Čukarica
09:00 - 15:00 Naselje ŽELEZNIK: BRANKA RADIČEVIĆA: 2-12A,18-24B, ĐORĐA STOJKOVIĆA: 26-32,41A-49, STARIH RATNIKA: 4,8-12,7-9,
10:00 - 13:00 ENDIJA VORHOLA: 6,
Novi Beograd
00:01 - 06:00 MILENTIJA POPOVIĆA: 1,
Zemun
08:30 - 13:30 BREGOVITA: 2-44,1-39, CARA DUŠANA: 2-10,14-16,20,24-32,5, CETINjSKA: 2-8A,1-7, ĆUKOVAČKA: 2-40,1-25, ĆUKOVAČKI KUT: 2-28,1-17, ĆUKOVAČKI RUB: 2,12-16,20-24, DOBANOVAČKA : 2-8,12,28-34D,1-17,39-49, DUŠANA VUKASOVIĆA: 2-14,1-15, NOVOGRADSKA: 10-32,5-25, RADOJA DOMANOVIĆA: 12-26,3-15, SEDAM ZEMUSKIH PLANINARA : 2-12,1-11, STEVANA DUKIĆA: 2-14,1-9A, TRG BRANKA RADIČEVIĆA: 1-9, UGRINOVAČKA: 34-36,25, VASILIJA VASILIJEVIĆA : 2-8,18,22-24,3-11, VLADE OBRADOVIĆA: 2-8,1-3,
Barajevo
09:00 - 15:00 Naselje BARAJEVO: BOGOLjUBA PETKOVIĆA: 1A-1B,7, HRASTOVA: 2-12,1-13, PROKIĆA KRAJ: 0,6,10-26,32-44,48-52,386,23-45,49,53,57A-65A,69,75A,79-83D,87-93A,97A-101,259B, SVETOSAVSKA: 158,164-170,180-184,188-188D,192-194B,202A-202B,206-208A,214A-250,260B-262C,266,270-272B,278,282A-288,294A,298,302,314,322,330,334-340,346,350,356,364,370-380,23A,157A-161,165-177,185-187,191-199A,203,207-211,215B,223C-225,229-231A,241B,245-253,257-259,267-269,273-279,283-293C,297,301-305,309-315,319A-329B,333,337-341,345A-349,353-355A,359-361,447-453,835A, VRELINSKA: 6-8,7,15,19,25,33-43, Naselje GUNCATE: BEOGRADSKA: 2A-10B,14B,18-22E,44,3-13,43G, DESETOG OKTOBRA: 2-8,12-34,1-3,7-13, DEVETOG MAJA: 2-4,24,28,32,27-27DJ,39,53, GROBLjANSKA: 2A,6-8,12-18,1,9-19, HAJDUK-VELjKOVA: 2-18,22R-54,1-11,15-25,29D-51,55-57,63-73A, IZVORSKA: 2-34,40-54,58-60,1-27,31-33,37-47,51-53, KOSMAJSKA: 2-8A,12,1-3A,7A-11,15,93B, LIPOVAČKA: 0-58,62-68,1-27A,31B-43,47A-65B,69-89, MAJDANSKA: 2-6A,10-10Ž,14-20,1-1A,7-9A,13-21, OBRŠINSKA: 2-50,54-72,1-11,15-17,21-23,27-33A,37-39,43-53,121A, OMLADINSKA: 2-22,26-54B,1-15,19-31, PALIH BORACA: 0BB-36A,1-31,35A,39-41, PROKIĆA KRAJ: 89Z, ŠANDRVANSKA: 2-22A,26-28,32-52,74,3-11,15,41-43,75B, SLOBODANA PENEZIĆA-KRCUNA: 0-36B,42-42A,46-70,74D-88,92-96,100-106,110-120,124-146,1-35A,39-45B,49-61D,65-85,89-103,107-113,119A-119B,123-127,131-139,145D-165, VOJVODE STEPE: 2A-4,1-7A,11-17, VUKA KARADžIĆA: 2,1-7,11B-23B,27-31,
Obrenovac
09:00 - 16:00 Naselje OBRENOVAC: SELA NEŠIĆ KRAJ: 8-10,14,15,19, SKELA: 0,4,8-18,38,42,48,54,68-70,156,248,252,256-258,264,276,296,308,312,324-326,404,1-3,9-15,19,25,33,41,49-51,55,59-63M,79,85,169,173,191-193,199,203,207,219,237-239,243,403, SKELA DOŠ.K.: 16,20, SKELA MARIĆA KRAJ: 53, SOF.K.: 235, Naselje SKELA: 14.OKTOBRA: 61, AVRAMOVAC: 8-14,22-22A,28,328,334,386,7,13-13,21-23,33,235,1111BB, BELjINSKI KRAJ: 8-10, DESETOG OKTOBRA: 8E-10,14,18-26,34,40-40B,46,50-60,74-74,80,92A,98,102-108,112-116,124-132,5-7,13-15A,21,27-27,37,43-47B,51-59,65-69,73,93-95,99A,109,115-115A,121,129-131,137-143,147,191, DRUGARSKA: 6, JUGOSLOVENSKE NARODNE ARMIJE: 14,26,15,29, KOD DOMA: 1111BB, MIJIĆA KRAJ: 2,32,74,5,11A,17-19, MILISAVA GLUMČEVIĆA: 8A-10A,20-22,29A-33, MILOJA BELjINCA: 4A,5,11-13G,19-21, MIODRAGA MIJIĆA: 4,8,125, PEDESETŠEST RODOLjUBA: 60,64,72A,78,94,98,120-122,136,142,150,154A-156G,160,164-170,176-182A,192-194,208-210A,222-222D,228B-230D,236,240,246,250-254,260A-272A,276,280-290,294-294A,300-306,312-314,318A,322,328,332A,336,366A,43,49,55-57,67,95,101-107,117,121,129-131,141-145,169-177,187-189G,195,205,211,227-229G,237,243,251A-253D,1111BB, ŠABAČKI PUT: 0,86,96,244-246,270,274,280,300-306,320-324,336-342,346-354,358,372-372C,378-378G,386,398-400,408-420,426,430A-434,438-440,444-446,452,460-462,478,484,490-492,496,506-510,71,129D,167,171,175,181-185,193,201,205,209,215-215C,221-223,229-229H,235-235,245A,255A,267,275-279,303-305,319,325-327,331,357, SAVSKA: 6,1,7, SOLUNSKOG FRONTA: 6,10,16,26,235, VORBIŠ: 4,406-408,414,317, ŽIVKA MARKOVIĆA: 14A,38,44A,11B,79, ŽIVORADA DRAGOJLOVIĆA: 4-18,26,3-37, Naselje UROVCI: ŠABAČKI PUT: 162,61,183,197,269, Naselje UŠĆE: VUKODRAŠKI POTEZ: 34,
Sopot
09:00 - 16:00 Naselje SOPOT: DESPOTA STEVANA LAZAREVIĆA: 2-2A,5-13A, DRAGOMIRA VELIKIĆA: 72-72B,76-80,25,35A-39A,45, KAPETANA DRAGIĆA: 7-7A, VASE ČARAPIĆA: 4A,8A-10B,14-18,30,80A,1-3A,
Mladenovac
11:30 - 14:30 Naselje KORAĆICA: DRAGE VOJINOVIĆA: 41, Naselje MEĐULUŽJE: BOŠKA JUGOVIĆA: 2,6,10,16,3, CANKAREVA: 4, IVANA MILUTINOVIĆA: 25,77,81,107,111,2891, MAJORA GAVRILOVIĆA: 6-8,12,5, MEĐULUŽJE: 2,32,48,58,176,19,47,89,95, MILOŠA STEPIĆA: 6, MILOVANA ILIĆA: 22, NOVA 10: ,8-8A,20A-22,26,34,38,9, NOVA 17: 4-4B,16,20,26,30-34,38,42-44B,50-52,68,90-94B,100,1A,13,25, NOVA 176: 6,5,9, ORAŠAČKA: 2-4,8-12,1-1A,7,13, PAJE JOVANOVIĆA: 9C-9D,13,17,35-39, PERIŠIĆA PUT: 20,15, STEFANA NEMANjE: 53, STEVANA JAKOVLjEVIĆA: ,20,1-3,13-15,19-25,29-33, SUVOBORSKA: 29, UŽIČKA: 12B-16,20-24,34,3-9A, VOJISLAVA ILIĆA: 2,1, VOJVODE VIĆENTIJA: 18,109, Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): DRAGOMIRA RAKIĆA: 7-11, KAJMAKČALANSKA: 2-6A,10-12,16-42,46,1,13,65, KOLUBARSKA: 24,30-40,23-27,33-35,39-41,45-47, KOZARAČKA: 1, KRAGUJEVAČKA: 11, MALI PROLAZ: 76, MILUNKE SAVIĆ: 4-6, OHRIDSKA: 2-8,5-11, PAJE JOVANOVIĆA: 2-4,1-9G,25-27,33, SAVE ŠUMANOVIĆA: 14-18,1-5, SUVOBORSKA: 12-40,46,50,1-5,9-25A, Naselje PRUŽATOVAC: BANjIČKA: 18A, ČESMALjSKA: 8, DONjOKRAJSKA: 3,33, GORNjOKRAJSKA: 32A,5,11, IVOVIČKA: 8,12,3, JABLANIČKA: 3,9, POVRTARSKA: 1A, PRUŽATOVAČKA: ,2A-6,12A,18B-20A,30A,48,54A,62,68,82-84,90A,100,116,138,154A,184A,192A,248-250,262-262B,278,1B-5,9,25,29,37-39A,47,55,61,73,99,121,147,175A,187,195,211A,235A-237A,243,253-253A,271A,275, ŠKOLSKI PUT: 2,24, STRUGARSKA: 1, ŠUMARSKA: 14, VAROVNIČKA: 8A,24,53, ZABOJSKA: 16A,30, Naselje RAJKOVAC: NOVA 182: 8, Naselje VELIKA IVANČA: BRAĆE JANKOVIĆ: 4,3,11, ĆUKOVAČKA: 22, GORIČKA: 4,3-5, JENDEČKA: 512,15,19,23,29, LESKA: 2A,24b,30,19,27B,57,65, MAJDANSKA: 13, MARTOVSKA: 18,24,34-34A,42A,46,66A,70,19,23-25,53,59, METALjKA: ,4,66,17,35, MILATOVIČKA: 6,13A,45, MILORADA PETROVIĆA-S: 2,6,10,26A,32,48A,64A,74,45,49A,53, MRAMORSKA: 6-8, OBRŠINSKA: 2,10,5, PREVALSKA: 12,48,13, SVETOSAVSKI PUT: 20-22,21A,25,45,53-55,61, TRNOVAČKI PUT: 12, VELIKA IVANČA: ,2-8,12,20,24C,88A,94,122,138B,146,154,182,194A,202,238,294,318A,332,340,362,370,392A,396,472,524A,546A,600A,636,1-7,11-13A,19,25,35,53A,87-89,113A,117A,123,141A,153A-155,181,231A,235B-235C,255B,269A,273,281A,293,333,361A-363,369B,377,421,427A,477B-479,579A,999, VRANOVAČKA: 13A,
08:00 - 11:00 Naselje MEĐULUŽJE: IVANA MILUTINOVIĆA: 25, Naselje PRUŽATOVAC: DONjOKRAJSKA: 33, PRUŽATOVAČKA: 12A,184A,192A,248-250,278,3,175A,187,195, ŠKOLSKI PUT: 24, ŠUMARSKA: 14, ZABOJSKA: 30,
09:00 - 15:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): NIKOLE PAŠIĆA: 22-38,21-25,29-35, UČITELjSKA: 25, VUKA KARADžIĆA: 95,
Surčin
10:00 - 17:00 Naselje BEČMEN: DUŠANA SREMČEVIĆA: 2-4,1-5, GLAVNA: BB,130-130,252-258,262,268,272,278-280,300,348,352,378,384,400-402,406,412,416-418,436,448,159-161A, PETRA DOBRENA: 62,188,452,151-153,181, Naselje DOBANOVCI: BRAĆE VRANjEŠ: 2-6,10-12,20-22,5-29,33-37, DOBANOVAČKI ZABRAN: bb, DUŠANOVA: 6-10,14-20,24-26,32,36-50,56-96,100-102,110-118,122-134,33-59,63-91,95-111,115-123,127-139, JANKA ČMELIKA: BB,30-74,31-63,69-77,81-83,87, LOLE RIBARA: 2-14,18-122,126-134,142-142D,1-7,11-95,99,103-107,111-113,121,127-129, PRVOMAJSKA: 6,10-14,20-28,1-5,9-35A, SOKOLSKA: 7-31,47-47G, STEVE JOVANOVIĆA: 111-119, VLADE VUJIĆA: 2-42,46-48,1-33,37-39, VRANjSKA: 2-8,12-18,1,7,11-15, Naselje PETROVČIĆ: BRAĆE LjUBINKOVIĆ: 2-8,12-48,52-64,68-74,78-82,86-110,146,150-152,162,1-17,21-75,85-105,109-111,115-117A, BRANKA ĆOPIĆA: 2-4,8,14,1-13, BRANKA PEŠIĆA: 2-24,30-38,1-7,13,19-23,27,31-31Đ, BRESTOVAČKA: 18, ĆIRINO SOKAČE: 2-4, DEČANSKA: 2,8-28,1-3,7-23, DUŠANA VUKASOVIĆA: 2-76,80-96,100,104-106,112,1-13,17-81,93, DVADESETČETVRTOG MARTA: 4-6,10A-12,22G,13,25-29, GAVRILOVIĆEVA: 2-4,10-12,18,1-25, JOVANOVIĆEVA: 6,26,5-13,21,25-27,37,41, KRČEDINSKA: 4A-6,10,14-22,28-40,46-46,9-11,19, MIROSLAVA ČOBANOVIĆA UČE: 4,8,12,31Đ, OMLADINSKIH BRIGADA: 2-4,8,12,30,82,86-90,5-7,13,17,23,27A,41,47-47D,55B-57E,67-69, PETRA KOČIĆA: 6,1-3,7,11, POLjSKA: 2-4,12-14,18,26,40-46,54-60, PROGARSKA: 2-4,12-22,9, TOLINAČKA: 14,18-36,1-7,11-25,29-53,57, VLADE NEDELjKOVIĆA: 2-4,20, VUKA ISAKOVIĆA: 4,8-10,16,20,24-26,36,42, ZMAJ OGNjENOG VUKA: 2-6,10,16,20-28,1,7-23,27-29,33,
Lazarevac
08:00 - 14:00 Opština Lajkovac,naselje Lajkovac ulice:Nosilaca Albanske spomenice,Miloša Crnjanskog,Balkanska,Đure Jakšića,Dušana Trifunovića
08:00 - 10:00 Naselje Bistrica(zaseok Kamenorezac od Škole prema Lazarevcu)
Kurir.rs