Slušaj vest

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, veliki deo opštine Zvezdara provešće današnji dan bez kapi vode. JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će danas, od 8 sati ujutru pa sve do 20 časova uveče, suve česme ostati u ulicama Rebeke Vest, Slobodana Lale Berberskog, Prvomajskoj, Bosanskoj, kao i u delu Narodnog fronta (od Prvomajske do Marka Tajčevića). Isključenjem će biti obuhvaćen i Bulevar kralja Aleksandra, i to na potezu od Ustaničke ulice do broja 534 kod pijace u Malom Mokrom Lugu, uključujući i sve okolne ulice.

Pored ovih obimnih radova, ekipe Vodovoda biće angažovane i u drugom delu Zvezdare. Potrošači u Ulici Mitkov kladenac, na potezu od Nikole Grulovića do Cvetanove ćuprije, takođe će osetiti prekid u snabdevanju, ali u nešto kraćem intervalu – od 8 do 16 sati. Za sve građane u ovim delovima grada koji ostanu bez vode, nadležni su obezbedili auto-cisterne sa pijaćom vodom za najnužnije potrebe.

Istovremeno, ozbiljni problemi sa vodosnabdevanjem danas očekuju i stanovnike Barajeva. Zbog radova Elektrodistribucije Srbije i prekida u isporuci električne energije objektima beogradskog vodovodnog sistema, u periodu od 9 do 17 sati bez vode će ostati potrošači u Visokoj i Brđanskoj ulici, kao i u okolnim ulicama u ovom delu naselja. I ovde će, kao i na Zvezdari, biti dostupne auto-cisterne kako bi se ublažile posledice planskog isključenja.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvo"NEĆU DA DECA UMIRU" General Momir Talić: Mozak operacije "Koridor 92" - čovek koji je probio put života, sačuvao narod i ostavio nam u amanet slobodnu Srpsku
kroidor copy.jpg
DruštvoPolicija u Srbiji više ne gleda samo vozače: Ako prelazite ulicu na ovaj način, kazna je 5.000 dinara, a za jedan prekršaj ide i do 40.000
Saobracajna policija foto Jakov Milosevic.JPG
SrbijaKO KRADЕ VENCE SA SPOMENIKA PALIM HEROJIMA?! Sraman potez vandala u Laćarku: "Oskrnavili su uspomenu na poginule pilote!"
Screenshot 2026-05-27 161939.jpg
SrbijaHEROJI ZA SVE - BEZ OBZIRA NA VELIČINU I OBLIK! Vatrogasci u Novom Sadu izvukli psa iz septičke jame: Spasili ga u poslednjem trenutku (VIDEO)
Screenshot 2026-05-27 225132.jpg