Tokom radova na asfaltiranju i uređenju Ulice vojvode Stepe Stepanovića u Kaluđerici doći će do izmena na linijama javnog prevoza, od 28. maja do 21. juna, saopštili su iz Sekretarijata za javni prevoz.

Kako se precizira, radovi će se izvoditi u dve faze u delu ulice od kućnog broja 25 do zone raskrsnice sa Ulicom Ive Lole Ribara.

Radovi u prvoj fazi će se izvoditi na kolovozu (leva saobraćajna traka) do 8. juna, kada će se vozila na linijama 309, 313, 304N i 307N kretati slobodnom desnom saobraćajnom trakom, uz naizmenično propuštanje vozila regulisano privremenim semaforima.

Druga faza radova se izvodi na desnoj saobraćajnoj traci na istoj deonici, kada će se vozila javnog prevoza 309, 313, 304N i 307N u zoni radova kretati slobodnom levom saobraćajnom trakom, uz naizmenično propuštanje regulisano privremenim semaforima.

Tokom izvođenja obe faze radova privremeno se ukida linija 309L, a uspostavlja se minibus linija 309L1, koja će u oba smera saobraćati redovnom trasom linije 309L do Ulice vojvode Stepe Stepanovića, dalje Ulicom Đure Đakovića do privremene okretnice „Kaluđerica–Ribnička”, ističe se u saopštenju.