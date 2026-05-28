Povodom obeležavanja Zadušnica u subotu, 30. maja, od 8 do 16 časova biće povećan broj vozila linija gradskog prevoza koja saobraćaju ka grobljima, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Na ulicama će biti veći broj vozila na linijama 3A, 25, 26, 35, 50, 63, 65, 75, 82, 101, 202, 310, 502, 533, 612 i 708.

U periodu od 8 do 16 sati privremeno se uspostavlja i linija 75L sa dva vozila, koja će saobraćati od Gradske opštine Novi Beograd do Bežanijskog groblja.