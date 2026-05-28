Slušaj vest

Povodom obeležavanja Zadušnica u subotu, 30. maja, od 8 do 16 časova biće povećan broj vozila linija gradskog prevoza koja saobraćaju ka grobljima, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Na ulicama će biti veći broj vozila na linijama 3A, 25, 26, 35, 50, 63, 65, 75, 82, 101, 202, 310, 502, 533, 612 i 708.

U periodu od 8 do 16 sati privremeno se uspostavlja i linija 75L sa dva vozila, koja će saobraćati od Gradske opštine Novi Beograd do Bežanijskog groblja.

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteŽenaKako se pravi žito za Zadušnice: Ako se pridžavate ovog starinskog recepta, sigurno nećete pogrešiti!
žito
DruštvoSrbi preko groba stavljaju stolnjake, donose pečenje i tanjir za pokojnika, a onda... Jedna stvar je baš bizarna: Sveštenik otkrio šta treba doneti na grob
Postavljena hrana na groblju