Ekipe beogradskog JKP "Gradska čistoća" će sutra od 16.30 do 22 časa vršiti suzbijanje odraslih komaraca na javnim površinama sa zemlje i vode, saopšteno je iz ovog preduzeća.

Tretmanima termalnog i hladnog zamagljivanja sprovodiće se na potezima: Gročanska ada–obala Dunava Grocka–Brestovik, obala Dunava od Grocke ka Vinči, Grocka nasip od Pančevačkog mosta ka Crvenki, Jojkićev Dunavac, Crvenka, groblje Mali zbeg, BSK "Borča", kanali uz Vizelj i Put Stara Borča-Crvenka, nasip od Pančevačkog mosta ka Malom raju, Mali raj, Azilantski centar i Katin kanal, Kovilovo, Jabučki i Glogonjski rit, Vinča uz Dunav, Ritopek, Dunavac, Preliv, Opovački Dunavac, Vrbovski, Besni fok, Koviona, Trešnja, Ralja, Borča 1, 2, 3, Stara Borča, Mali zbeg, Padinska skela, Borča pretok, Popova bara 1 i 2, Put za Ovču 1 i 2, Ovča.

Tretmani će biti sprovedeni isključivo ukoliko vremenski uslovi budu dozvolili, odnosno ukoliko ne bude kiše i ako temperatura i snaga vetra budu adekvatne.

"Gradska čistoća" je apelovala na sugrađane da imaju razumevanja i strpljenja za ekipe koje suzbijaju komarce, da im omoguće nesmetan rad, a na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcija.