SUDARILI SE TRAMVAJ PUN PUTNIKA I AUTOMOBIL U BULEVARU KRALJA ALEKSANDRA Auto pokušao da skrene, pa se zakucao! Saobraćaj obustavljen FOTO
Na Bulevaru kralja Aleksandra danas je došlo do sudara putničkog vozila i tramvaja, zbog čega je tramvajski saobraćaj na toj deonici trenutno obustavljen.
Prema prvim informacijama, automobil je pokušao da skrene u jednu od poprečnih ulica kada je došlo do kontakta sa tramvajem. U sudaru je pričinjena materijalna šteta.
Putnici su nakon incidenta napustili tramvaj, dok su šine i dalje blokirane. Na terenu se očekuje dolazak policije koja će obaviti uviđaj i utvrditi sve okolnosti nezgode.
Svi putnici su van životne opasnosti.
Zbog zastoja se u ovom delu grada stvaraju gužve, a vozačima se savetuje dodatni oprez i korišćenje alternativnih pravaca.
