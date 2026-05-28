Na Bulevaru kralja Aleksandra danas je došlo do sudara putničkog vozila i tramvaja, zbog čega je tramvajski saobraćaj na toj deonici trenutno obustavljen.

Prema prvim informacijama, automobil je pokušao da skrene u jednu od poprečnih ulica kada je došlo do kontakta sa tramvajem. U sudaru je pričinjena materijalna šteta.

Putnici su nakon incidenta napustili tramvaj, dok su šine i dalje blokirane. Na terenu se očekuje dolazak policije koja će obaviti uviđaj i utvrditi sve okolnosti nezgode.

Svi putnici su van životne opasnosti.

Zbog zastoja se u ovom delu grada stvaraju gužve, a vozačima se savetuje dodatni oprez i korišćenje alternativnih pravaca.

