Posebnom projekcijom čiji su se motivi smenjivali na fasadi Kule Beograd, najviše zgrade u Srbiji i regionu, u Beogradu na vodi obeležena je godišnjica rođenja naučnika Milutina Milankovića, jednog od od najvećih umova koje je srpska nauka dala svetu.

Milutin Milanković rođen je 28. maja 1879. godine u Dalju, a kao matematičar, astronom, geofizičar i klimatolog smatra se jednim od najznačajnijih srpskih naučnika koji je stekao međunarodni ugled.

Njegovo najpoznatije dostignuće, teorija danas poznata kao Milankovićevi ciklusi, objasnila je kako periodične promene u Zemljinoj putanji oko Sunca i nagibu njene ose utiču na klimu kroz geološka doba i postavila temelje savremene klimatologije. Dugo osporavana za njegova života, ova teorija danas je jedan od najvažnijih doprinosa srpske nauke globalnoj naučnoj misli.