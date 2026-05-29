Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Tokom noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode pri čemu su dve osobe zadobile lakše povrede, a nije bilo teže povređenih ni stradalih, rečeno je za beogradske medije iz Hitne pomoći.

Kako su precizirali, povređenima je ukazana pomoć na licu mesta, a zatim su prevezeni u urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije radi dalje dijagnostike.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći imale su ukupno 117 intervencija, od čega 19 na javnom mestu.