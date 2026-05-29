Beograd
NOĆ U BEOGRADU: Dvoje povređenih u dve saobraćajne nezgode, pomoć najviše tražili hronični pacijenti
Tokom noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode pri čemu su dve osobe zadobile lakše povrede, a nije bilo teže povređenih ni stradalih, rečeno je za beogradske medije iz Hitne pomoći.
Kako su precizirali, povređenima je ukazana pomoć na licu mesta, a zatim su prevezeni u urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije radi dalje dijagnostike.
Ekipe Hitne pomoći tokom noći imale su ukupno 117 intervencija, od čega 19 na javnom mestu.
Za pomoć su se najviše obraćali hronični pacijenti poput hipertenzičara, kao i onkološki pacijenti, a za pomoć su se posebno javljali i asmatičari.
