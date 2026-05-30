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Zvezdara

09:00 - 18:00 DRŽIĆEVA: 4A,3-5,9-17, LAZE DOKIĆA: 1, MITROPOLITA MRAOVIĆA: 6A-8, VOJVODE BOGDANA: 1-5, VOJVODE BRANE: 16A-18A,13-19,

Savski venac

14:00 - 16:00 IVE-POPOV.ĐANIJA: 3-5, SOKOBANjSKA: 8-12,11-17A, ZLATARIĆEVA: 5,

Čukarica

09:00 - 11:00 Naselje OSTRUŽNICA: DUŠANA DESPOTOVIĆA: 2-8,1-11, OMLADINSKA: 2-4,8-20,28,1-9B, PIONIRSKA: 2-20,1-17, SAVSKA: 10-14A,18-26,50,54-70,74-76,80-82C,11-73, SEDMOG JULA: 34,

Zemun

10:00 - 14:00 BEŽANIJSKA: 2-4,14-18,1-3, ĆUKOVAČKI RUB: 4-10, DOSITEJEVA: BB,2,6-16,1-13, DUBROVAČKA: 2-10,3-9, GLAVNA : BB,16-20,24-32A,36-42,46-48,23-25,29-39,43-55, GOSPODSKA : 2, KARAMATINA : 6V/1,10-22,1-11V/2, LAGUMSKA: 8-16,7-15, NjEGOŠEVA: 2-8,1-25, ORAČKA: 4-26,1-15, RAJAČIĆEVA: 2,1-11V/2, SVETOSAVSKA : 20-30,25-31, TRG BRANKA RADIČEVIĆA: 2-20, VASILIJA VASILIJEVIĆA : 10-16, ZMAJ JOVINA: BB,2-8V/1 ,1,

09:00 - 17:00 AVIJATIČARSKI TRG : 12,

Barajevo

09:00 - 11:00 Naselje BOŽDAREVAC: KOSMAJSKO-POSAVSKOG ODREDA: 0,

Surčin

09:00 - 16:00 Naselje DOBANOVCI: DUŠANOVA: 375o, Naselje SURČIN: ILIRSKA: 16-22, MATICE SRPSKE: 10,14,15, SREMSKIH PARTIZANA: 139, VOJVOĐANSKA: 373C-375s

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