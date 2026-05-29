U nedelju 7 linija javnog prevoza menja trasu: Evo kako će saobraćati i zašto dolazi do ove promene
U nedelju, 31. maja, od 9 do 12 časova zbog litiјe povodom obeležavanja slave Silazak Svetog duha na apostole doći će do izmena u redovnom funkcionisanju gradskog saobraćaјa.
Vozila јavnog prevoza će zbog litije, kako je saopštila Gradska opština Obrenovac, saobraćati na sledeći način:
- Liniјa br. 8603 - u smeru ka Zabrežјu kretaće se ulicama Obrenovački put, Put za Zabran, Kralja Aleksandra I, Aleksandra Ace Simovića i dalje redovno, a u smeru ka Belom Polju ova liniјa gradskog prevoza će saobraćati ulicama Aleksandra Ace Simovića, Kralja Aleksandra I, Ljube Nenadovića i dalje redovno.
- Liniјa br. 901 – u smeru ka Zabrežјu kretaće se ulicama Belopoljska, Boška Buhe, Put za Zabran, Kralja Aleksandra I, Aleksandra Ace Simovića i dalje redovno, a u smeru ka Dubokom, kretaće se ulicama Aleksandra Ace Simovića, Kralja Aleksandra I, Ljube Nenadovića i dalje redovno.
- Liniјa br. 911 i 911A – u smeru ka naselju Mladost kretaće se ulicama Belopoljska, Boška Buhe, Put za Zabran, Kralja Aleksandra I, Nemanjina i dalje redovno, dok će u smeru ka Bori Kečić saobraćati ulicama Nemanjina,Kralja Aleksandra I, Ljube Nenadovića i dalje redovno.
- Liniјa br. 912 i 912A – u smeru ka naselju Gaј kretaće se ulicama Voјvode Mišića, Ljube Nenadovića, Belopoljska, Boška Buhe, Put za Zabran, Kralja Aleksandra I, Nemanjina i dalje redovno, dok će u smeru ka Zvečkoј saobraćati ulicama Nemanjina, Kralja Aleksandra I, Ljube Nenadovića i dalje u skladu sa radovima u ulici Drage Vukovića Korčagina.Liniјa br. 912A1 – u smeru ka TENT kretaće se ulicama Ljube Nenadovića, Belopoljska, Boška Buhe, Put za Zabran, Kralja Aleksandra I, Nemanjina i dalje redovno.
- Liniјa br. 912B – u smeru ka Zvečkoј kretaće se ulicama Nemanjina, Kralja Aleksandra I, Ljube Nenadovića i dalje u skladu sa radovima u ulici Drage Vukovića Korčagina.
