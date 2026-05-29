U rainim popodnevnim časovima izbio je požar u Drajzerovoj ulici na Dedinju, kada se zapalila trava i nisko rastinje na obližnjoj padini. Prema prvim i nezvaničnim informacijama sa terena, incident su najverovatnije izazvali svršeni osnovci koji su proslavljali kraj školske godine.

Kako se navodi na društvenim mrežama, grupa maturanata je tokom slavlja upalila baklje, od kojih je jedna završila u suvom rastinju pored puta. Vatra se zbog suve trave brzo proširila uz padinu, a gust dim je na kratko uznemirio stanare ovog dela grada i vozače.

Na sreću, povređenih nema, a brzom reakcijom nadležnih sprečena je veća materijalna šteta. Na fotografiji sa terena vidi se potpuno izgorela i pocrnela padina, ali najvažnije je da plamen nije zahvatio okolne objekte niti parkirane automobile.

Policija apeluje na mlade da tokom proslava ne koriste pirotehnička sredstva i otvoreni plamen, jer sekunda nepažnje može dovesti do ozbiljnih posledica.

