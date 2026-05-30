Zbog radova na redovnom održavanju kolovoza u ulici Marka Čelebonovića na Novom Beogradu, od danas, 30. maja, pa sve do 2. juna doći će do izmena u režimu rada više linija javnog prevoza. Radnici će u ovom periodu obavljati posao u ulicama Nikole Dobrovića, Partizanske avijacije i Marka Čelebonovića, zbog čega Sekretarijat za javni prevoz apeluje na vozače i putnike da obrate pažnju na nove trase.

Sami radovi usloviće potpuno zatvaranje desne kolovozne trake u ulici Marka Čelebonovića, i to na delu od raskrsnice sa Ulicom Partizanske avijacije do raskrsnice sa Rakovom ulicom, gledano u smeru ka Norveškoj ulici. Pored toga, za saobraćaj će i dalje ostati neprohodna krajnja desna saobraćajna traka u Ulici Partizanske avijacije na prilazu raskrsnici sa Ulicom Marka Čelebonovića, posmatrano u smeru ka njoj, i to u dužini od 35 metara.

Takođe, i dalje će biti zatvorena krajnja desna saobraćajna traka Ulice Marka Čelebonovića na prilazu raskrsnici sa Ulicom Partizanske avijacije (gledano u smeru ka Ulici Partizanske avijacije) u dužini od 35 metara, kao i desna saobraćajna traka Ulice Partizanske avijacije na izlazu iz raskrsnice sa Ulicom Marka Čelebonovića (gledano u smeru ka Gandijevoj ulici) u dužini od 100 metara.

Tokom izvođenja radova, vozila javnog prevoza na linijama 65 i 612 će u smeru ka Novom bežanijskom groblju i Novoj Galenici saobraćati trasom: Bulevar Milutina Milankovića - Tošin bunar - Nikole Dobrovića - Partizanske avijacije - Peđe Milosavljevića - Dr Huga Klajna - Marka Čelebonovića i dalje svojim redovnim trasama (linija 612 u skladu sa radovima u Banatskoj ulici) dok će u smeru ka gradu saobraćati redovnim trasama.

Vozila na linijama 70 i 613, vozila će u smeru ka Bežanijskoj kosi i naselju Radiofar saobraćati trasom: Bulevar Milutina Milankovića - Tošin bunar - Nikole Dobrovića - Partizanske avijacije - Peđe Milosavljevića - Dr Huga Klajna i dalje svojim redovnim trasama dok će u smeru ka gradu saobraćati redovnim trasama.

Vozila na liniji 72 će u smeru ka Aerodromu "Nikola Tesla" saobraćati trasom: Bulevar Zorana Đinđića - Tošin bunar - Nikole Dobrovića - Partizanske avijacije - Peđe Milosavljevića - Dr Huga Klajna i dalje svojom redovnom trasom, dok će u smeru ka gradu saobraćati redovnom trasom.

Vozila na liniji 82 će u smeru ka Bloku 44 saobraćati trasom: Bulevar Zorana Đinđića - Tošin bunar - Nikole Dobrovića - Partizanske avijacije - Peđe Milosavljevića - Dr Huga Klajna - Marka Čelebonovića i dalje svojom redovnom trasom, dok će u smeru ka Zemunu saobraćati redovnom trasom.

Vozila na liniji 607 će u smeru ka Aerodromu "Nikola Tesla" saobraćati trasom: Bulevar heroja sa Košara - Tošin bunar - izlazna rampa na Moto-put M11 (smer ka Šidu) - Moto-put M11 i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka gradu saobraćati redovnom trasom.

I dalje će saobraćati izmenjenim trasama vozila na linijama 74, 75 i 72N, vozila u smeru ka okretnici "Bežanijska kosa": Partizanske avijacije - Peđe Milosavljevića - Dr Huga Klajna i dalje redovnim trasama, dok će u suprotnom smeru saobraćati svojim redovnim trasama.

Vozila na liniji 76 će u smeru ka KBC-u "Bežanijska kosa" saobraćati trasom: Partizanske avijacije - Peđe Milosavljevića - Dr Huga Klajna - Rajkova i dalje u skladu sa radovima u Ulici dr Žorža Matea, dok će u suprotnom smeru saobraćati u skladu sa radovima u Ulici dr Žorža Matea (redovnom trasom po završetku ovih radova).

Vozila na liniji 708 će u smeru ka Zemun polju saobraćati trasom: Partizanske avijacije - Peđe Milosavljevića - Dr Huga Klajna - Marka Čelebonovića i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati svojom redovnom trasom.

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti postojeća i privremeno uspostavljena stajališta "Nikole Dobrovića 1" (#3975) za linije 65, 70, 72, 82, 612 i 613 u Ulici Nikole Dobrovića, na poziciji oko 80 metara ispred zone raskrsnice sa Ulicom Partizanske avijacije, "Nikole Dobrovića 2" (#4167) za linije 65, 70, 72, 74, 75, 76, 82 612, 613, 708 i 72N u Ulici Partizanske avijacije, na poziciji oko 100 metara ispred zone raskrsnice sa Ulicom Marka Čelebonovića (gledano u smeru ka Gandijevoj ulici).

Takođe, biće uspostavljena i stajališta "Peđe Milosavljevića 1" (#3977) za linije 70, 72, 74, 75, 613 i 72N u Ulici Peđe Milosavljevića, na poziciji neposredno ispred zone raskrsnice sa Ulicom dr Huga Klajna dok će vozila sa linija 65, 76, 82, 612 i 708 koristiti redovno stajalište "Peđe Milosavljevića" (#225) u Ulici dr Huga Klajna u smeru ka Ulici Marka Čelebonovića.