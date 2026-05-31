Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovoj lokaciji. 

  • Novi Beograd, Palata Srbije, Dan policije Republike Srbije 8-14 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradVELIKE IZMENE U BEOGRADU OD RANOG JUTRA! Čak 12 linija GSP-a promenilo trasu, delovi ulica potpuno zatvoreni za saobraćaj
GSP
BeogradBURNA NOĆ U BEOGRADU: Dve saobraćajne nezgode i tuča, građane mučile i alergije
hitna pomoć
BeogradDEO BEOGRADA DANAS DEVET SATI BEZ STRUJE: Elektrodistribucija objavila spisak isključenja, šest opština na udaru, u jednoj radovi počinju tek PO PODNE
Produžni kabl
BeogradOPREZ! Voda sa pojedinih javnih česama u Beogradu NIJE ZA PIĆE – 15 uzoraka fizičko-hemijski neispravno
whatsapp-image-20240619-at-4.23.09-pm-1.jpg