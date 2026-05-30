Grad Beograd i Sekretarijat za javni prevoz puštaju u saobraćaj potpuno novu autobusku okretnicu zvaničnog naziva "Novi Beograd (Blok 58)", od 1. juna.

Ova moderna okretnica izgrađena je na samom kraju ulice Agostina Neta, koja prirodno razdvaja Blok 58 i Blok 70a, tik uz reku.

Koliko je ovaj infrastrukturni korak značajan za gradsku mrežu svedoči i podatak da je ovo prva novoizgrađena autobuska okretnica u Beogradu još od oktobra 2020. godine, kada je pušten u rad terminal u okviru Beograda na vodi.

Izgradnja i otvaranje ovog objekta rešiće nekoliko ključnih saobraćajnih problema u ovom delu grada. Nova okretnica omogućava hitnu reorganizaciju dela mreže linija javnog prevoza u zoni nove centralne autobuske stanice (BAS).

Linije koje su do sada stvarale gužvu oko železničke i autobuske stanice dobiće novu, funkcionalniju trasu.

Pored trenutnog rasterećenja, pozicija okretnice u Bloku 58 strateški je birana i zbog velikih kapitalnih projekata koji slede na Novom Beogradu.

Završetkom tog projekta, saobraćajna slika Novog Beograda biće potpuno izmenjena, a nova okretnica u ulici Agostina Neta postaće jedno od ključnih čvorišta za autobuse koji povezuju savske blokove sa ostatkom grada. Tačan spisak linija koje se od 1. juna sele na novu lokaciju biće saopšten uoči samog otvaranja.