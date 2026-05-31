Devetogodišnji dečak i dve devojke teško su povređeni u saobraćajnoj nesreći, u Jajincima, dvadesetak minuta posle 19 časova.

Mladić je teško povređen kada je pao sa zida na Kalemegdanu, sa visine od 10-15 metara, pred zoru.

Ukupno je beogradska Hitna pomoć noćas intervenisala 138 puta, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema.

Od toga 39 puta na javnim mestima, što je osetno iznad proseka za vikend, kad je interevencija i inače više nego radnim danom.

Velikim delom ove intevencije su bila zbog preterivanja u alkoholu i manjih tuča.