Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži i prekida u snabdevanju električnom energijom, danas će u više delova Beograda doći do privremenih isključenja vode i smanjenog pritiska, saopštilo je JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

U opštini Savski venac, bez vode će od 8 do 17 časova ostati potrošači u Karađorđevoj ulici, na potezu od Koče Popovića do Kameničke ulice, kao i u Kameničkoj ulici od Karađorđeve do Gavrila Principa. Za najnužnije potrebe obezbeđene su auto-cisterne, a iz Vodovoda apeluju na građane da unapred pripreme neophodne zalihe vode.

U opštini Čukarica, zbog radova Elektrodistribucije Srbije i prekida u napajanju više objekata vodovodnog sistema, od 8.30 do 15 časova bez vode će biti potrošači u Umki, u Ulici Milije Stanojlovića od broja 30 do kraja ulice, kao i u Ostružnici u Kosmajskoj ulici. I u ovom delu grada biće obezbeđene auto-cisterne za osnovne potrebe.

Pored današnjih isključenja, u opštini Grocka počinju radovi na ispiranju vodovodne mreže, koji će se sprovoditi do 4. juna. Danas, u noćnim satima, od 22 do 6 časova, mogući su povremeni prekidi i smanjen pritisak u naselju Vinča i na potezu Vinča – Leštane.

U Vodovodu navode da je tokom radova moguće i kratkotrajno zamućenje vode, te apeluju na građane da obezbede dovoljne zalihe vode za piće i osnovne potrebe. Ističu i da se radovi izvode u cilju održavanja i unapređenja kvaliteta vodosnabdevanja.