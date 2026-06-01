SPISAK ISKLJUČENJA U BEOGRADU: Elektrodistribucija najavila radove, u jednoj opštini posebno dugačka lista ulica bez struje
Spisak isključenja struje:
Čukarica
08:30 - 15:00 M.MIL. 6 DEO 1 PROL: BB, M.MIL. 6 DEO 4 PROL: BB,1-1, M.MILENKOVIĆA 10 DEO: 2-14,20-22, M.MILENKOVIĆA 6 DEO: 2-4,16,1A-3,7-13, M.MILENKOVIĆA 9 DEO: 2-4,1,5-15, OBRENOVAČKI DRUM: bb,bb,bb,bb,bb,bb,bb,bb,bbIMM stub-2,bbIMM stub-5,bbstub 10,bbstub 14,bbstub-9,1-1M, Naselje OSTRUŽNICA: ACE NIKOLIĆA: 2-10,1-5, BOŽE KREZIĆA: 2-16,1-13, BULjUBAŠE RANKA UROŠEVIĆA: 2-6A,10-14,22,26-34,38,1-33A,37A, DOSITEJA OBRADOVIĆA: ,,8,12-18B,22,26-34,13-17, DUŠANA DESPOTOVIĆA: 2-8,1-11, GROBLjANSKA: BB,2-10A,1-5G,9-21,25-25A,29,47, JOVANA SUŠIĆA: 2-4,8-8A,1,11, KOSMAJSKA: bb,2-24A,40B,44-54,58,1-25V,31A,37-39,43,53-55Z, KOSMAJSKA 5 DEO: 25D-25F, LjUBE RANKOVIĆA: BB,2-60A,64-84,88-90,1-45A,53,57-85,89-93, LOLE RIBARA: 2-12,1-9,27A, NIKOLE NIKOLAJEVIĆA: 8-14,18,1C,5-21, NIKOLE STANKOVIĆA: 2-10,1-15A, OMLADINSKA: 2-4,8-20,28,1-9B, PETROVIĆA BRDO: 2-14A,20-24A,30A,38B,46A,54,1-15,23,35,47,63, PIONIRSKA: 2-20,1-17, PROTOPOPA MARKA: 8-10A,14,18-22,38,17-47,51-53, RADA BRANKOVIĆA: 22,26-34a, SAVSKA: 10-14A,18-26,50,54-70,74-76,80-82C,11-73, SEDMOG JULA: 34,42B-76D,80,94-96,106,114-120,15-33,37-41,45-57A,69-75A,89A-91,95-103, TRG KARAĐ.USTANIKA: 2-4,1-3,7-7, VIĆENTIJA I MILOŠA STANKOVIĆA: 4-8,1-5, VUKA KARADžIĆA: 2-8A,12-58,68-84A,1-19B,23-75C,81-83, Naselje PEĆANI: BLAGOJA RANKOVIĆA: BB,2-20,26,30,1-17,21-21A, IVKA MILOSAVLjEVIĆA: bb,4,8-12,18-20,26-50,54-64,68-82,1-13C,17,21-23,27-29,33-35,39-63,67-69,73-83G,91-97A,103A-105, MIHAILA GAJIĆA-KALE: 2-16,5-11,15-17, ŽIVANA ILIĆA: 2B-10,3-5A,9, Naselje UMKA: 13 OKTOBRA: 2-4,8-20,24-34,38-50A,1-5C,9-15,21-27,33,37-45, ALEKSEJA GANSENA 1 DEO: 2,1-3, BORE MANDIĆA: 2-10,1-7, BORISA KIDRIČA: 2-6,10,16,1-1,5-5A,11-13, BOŠKA ŽIVKOVIĆA: 2-22,32-38A,44,1-3,7-43, ČAGČAVIČKA: 1, CAREVAČKA: 2-30,34-36,40-50,1-21,25,29-31,37-43, CERNIČKA: 2-4,10,16-18,24B,28-32A,1-11B,37, ČIČAVIČKA: 8,1A-19A, CRKVINE: 2,10-14,115-117, DRAGIŠE LAZAREVIĆA: 2-12,1-11, DRAGOMIRA STANOJLOVIĆA: bb,BB,2-48,52-70,78-104,1-5,13-15,19,59A, DUĆEVAC: 6,14,20,26,1,9-11,17-25,107,117,121, ĐURE DANIČIĆA: 4-10,42-42A,46-50,54-64,68-78,82,3,7,17-23,33-35,45-53,57-59,65-71, DUŠANA ILIĆA: 2-26,1-25, GROBLjANSKA: bb, ILIJE BABIĆA: 2-8,12-16,1-7,11-13,17,23-41, ILIJE BIRČANINA: 2-20,1-7, KALEMI: 2-8,3-15,23, KARAĐORĐEVA: 4-8,12-28A,32-66,70-80,84-110,118-118A,1-33,37-67,71-105B,109-115B,123-147,151,157, KOSOVSKA SIĆEVSKA: 2,1, LIVADE: BB, LjUBE RANKOVIĆA: 2-10A,1,5-11,15B, MARKA KRALjEVIĆA: 2-6,14A,1-11, MILENIJE IVANOVIĆ: 2-6,1-3A, MILICE NIKOLIĆ: 2-12, MILIJE STANOJLOVIĆA: bb,2-6,12-26,30-52,120,1-7,11-25,29-45,49-71A,77-101, MILOŠA BLAGOJEVIĆA: 10, MORAČKO BRDO: 4-16,9-11,21, NADE DIMIĆ: BB,2-6,1-3, NOVICE DOMAZETA: 2-10,14,1-3, PETROVAC: 2-20,24,1,7-9, PODRINjSKA: 2-12,1-5, PRVOMAJSKA: 2-8,22,1-7,21, RADOVANA TODOROVIĆA: 2-38,1-5,9-15,23-23A, RASKOVAČKA: 2-8,1,7-11, RATKOVAČKA: 2-8,1-1B,9-13, SAVE KOVAČEVIĆA: 4-8,1-5, SOKOLIČKA: 2-4,8-16,20,3-5, SRETENA BABIĆA: 2-6,1-5, STAROŠKOLSKA: 16-24,1-15, STEPAŠNICA: 6-12,1-5, ŠTIMLjANSKA: BB,2-4,10,1-5A, ŠTITARIČKA: 2-12,1,5-15, ŠTRBAČKA: 2,6,1-5, ŠTUPELjSKA: 9, SUŠIČKA: 2-6,1-7,13, TOPLIČASKA: 2-8,1-3,7-9A,15, TUČEPSKA: 2-6,3-5, UGLjARSKA: 2-4A,10,1-3, UŽIČKA: 2-6,1-7, VLADIMIRA BUKILIČA: 2-12,1-21,25-27,31-39, ZELENGORSKA: 2-6,1-5, ŽELEZNIČKA: 2-18,1-27, ŽELEZNIČKO NASELjE: 2-16,1-13, Naselje VELIKA MOŠTANICA: 22 DECEMBRA: 2,6-10,14-18,1-13A, DESETOG OKTOBRA: 30-78,86,25-55,59-75, DOBRIVOJA JOVANOVIĆA: 2-42,50-56,62-70,3-21,25-37,43-99,103-105, DOBRIVOJA JOVANOVIĆA 1. PRILAZ: 4a-16, DOBRIVOJA JOVANOVIĆA 2. PRILAZ: 4,1-9, DOBRIVOJA JOVANOVIĆA 2.DEO: 2-10,14-16,1-3,7,11-13, DOBRIVOJA JOVANOVIĆA 3.DEO: 10-20,24-36,9-15, DOBRIVOJA JOVANOVIĆA 3DEO 1 PR: 2-12,1,7-17,21, DOBRIVOJA JOVANOVIĆA 4.DEO: 2-14,18,1-7,17-17A, DOBRIVOJA JOVANOVIĆA 5.DEO: 12-14,18-24,28,5-5A, DOBRIVOJA JOVANOVIĆA 6.DEO: 1-7A, GNjIONSKA: 2-8A,12-14A,20-20A,3-3B, IVANA BLAGOJEVIĆA: 2-16,3-29,33-39, LjUBISAVA ŠARČEVIĆA: 4-8,16,20-26,32-34,38,42-42B,60,64-68,1-9,13-23,27A-29,33-57, LjUBISAVA ŠARČEVIĆA PRVI DEO: 2-4,1A-7, M MILENKOVIĆA 2 DEO: 6,10-12V,16-18,1-5,9-11,15-17,69,73-73, M MILENKOVIĆA 3 DEO: 2,8,3,7,11-13,17, M MILENKOVIĆA 4 DEO: 2-16A,1-3,7-11,15, M MILENKOVIĆA 5 DEO: 5-11, MILOVANA MILENKOVIĆA: bb,bb,2-12,16-20,24-72,80-82,86,1-19,23-25,29-51,57-75,79A-87,93-101, MILOVANA MILENKOVIĆA 7 DEO: 4,16,1-5,9-13, MILOVANA MILENKOVIĆA 11 DEO: 2, ŽIVOJINA TABAKOVIĆA: bb,60A-74A,80-90,96-106,110,114-124A,140-142,9A-33,37,
Barajevo
08:30 - 15:00 Naselje BOŽDAREVAC: KOSMAJSKO-POSAVSKOG ODREDA: 0
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