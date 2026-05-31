Prva linija javnog gradskog prevoza koja će saobraćati do Bloka 58 biće linija 35 (Novi Beograd /Blok 58/ – Lešće /groblje/), saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Počev od 1. juna linija 35 se produžava od postojećeg terminusa Novi Beograd /Blok 20/, trasom: Bulevar Mihaila Pupina – Milentija Popovića – Jurija Gagarina – Agostina Neta – Novi Beograd /Blok 58/.

Izmeštanje centralne autobuske stanice na lokaciju u Bloku 42 umnogome je uticalo i na tokove putnika i potrebe korisnika za prevozom do navedene lokacije. Premeštanjem tramvajskog saobraćaja na deonicu preko Mosta na Adi usled početka radova na izgradnji novog savskog mosta, uticalo je na kapacitete transporta putnika na relaciji od centralnog gradskog jezgra do Bloka 42.

Konstantni zahtevi da se pored privremene autobuske linije 9A i stalne linije 95, ovaj potez pojača dodatnim vozilima, uticali su na odluku da se linija 35 produži i tako ponudi još jedna opcija transporta na navedenoj relaciji. Nakon izgradnje svih infrastrukturnih objekata koji su toku, poput radovima na železničkoj stanici „Novi Beograd“, radova na izgradnji novog savskog mosta i vraćanja tramvaja na redovne trase, kao i povezivanja Bulevara umetnosti sa Bulevarom Crvene armije, dodatne analize pokazaće da li će trasa linije 35 doživeti određene izmene i prilagođavanja novoj situaciji na terenu.

Pored izmene trase i produženja, linija 35 biće pojačana sa četiri dodatna vozila. Vozila će koristiti sva postojeća stajališta, kao i dva novouspostvljena u Ulici Agostina Neta.