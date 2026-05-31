Javno komunalno preduzeće "Gradska čistoća" Beograd u subotu još jednom je organizovalo spektakl za najmlađe Beograđane i otvorilo svoje kapije za sve one koji su želeli da se upoznaju sa zaposlenima, načinom rada komunalaca Beograda, ali i da se provozaju svojim omiljenim vozilima koja svakodnevno viđaju i kojima se oduševljavaju na beogradskim ulicama.

Ove godine, manifestacija "Dan otvorenih vrata" započela je edukativnom takmičarskom radionicom sa čuvenim Čistkom koji je pokazao kako se peru kontejneri u specijalnim vozilima namenjenim ovoj vrsti pranja, potom kako i zašto se reciklira, koliko je reciklaža važna, nakon čega je usledila pozorišna predstava "Reciklosaurusi 2: Misija- čista planeta" i druženje sa Staklosaurusom, Metalosaurusom, Plastikosaurusom, Papirosaurusom, Nikolicom Čistilicom, Reciklatorom i prevaspitanim Prljavosaurusom.

Tokom ove tradicionalne akcije koju preduzeće organizuje za mališane svih uzrasta već gotovo jednu deceniju, klinci i klinceze su u pratnji svojih roditelja, staratelja, baka, deka, vaspitača, učitelja i nastavnika iskoristili jedinstvenu priliku da pored vožnje u omiljenim smećarcima vide i kako izgleda vožnja u specijalizovanim vozilima za vodu i zemlju, popularnim Amfibijama, kako se koriste elektro-čistilice, elektro-trotineti, duvači za lišće, elektro-usisivači. Imali su priliku da se voze u specijalnim vozilima za suzbijanje štetnih organizama, kao i u modernoj mehanizaciji za uklanjanje snega, zemlje i "divljih" deponija, a sve to u obezbeđenom krugu preduzeća.

Preduzeće na ovaj način nastavlja da najmlađim sugrađanima priređuje zabavne, korisne i edukativne vikende.

Svi mališani koji su juče posetili "Čistoću" dobili su lepa i korisna iznenađenja, interesantne poklončiće, zdravu užinu i osveženje.

JKP "Gradska čistoća" će sa velikim zadovoljstvom nastaviti da organizuje ovakve akcije i u budućnosti, jer samo solidarno, zajedničkim snagama, možemo uspeti da podignemo svest najmlađih (ali i onih nešto starijih) sugrađana o značaju reciklaže, očuvanja životne sredine, i važnosti posla koji obavljaju komunalni radnici "Gradske čistoće".