KOLAPS NA GAZELI ZA GRAD, KOLONE NA AUTOKOMANDI! Gužva na Brankovom u smeru ka Novom Beogradu, koloni na Plavom mostu ne vidi se kraj(FOTO)
GSP ide uobičajeno za radni dan. Gužve se beleže na Plavom mostu gde se kolonama ne vidi kraj, kao i na ostalim mostovima na kojima saobraćaj mili.
AMSS upozorava vozače na nevreme
Auto moto savez Srbije (AMSS) upozorio je jutros na pojačan saobraćaj i veći broj vozila na prilazima gradovima, na auto-putevima i glavnim putnim pravcima.
Mogući su česti zastoji i vanredni prekidi, a sporije odvijanje saobraćaja očekuje se i na mestima gde se izvode radovi.
U pojedinim krajevima vozači mogu naići na jače pljuskove praćene vetrom. AMSS na tim deonicama upozorava i na slabu vidljivost.
Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na graničnom prelazu Šid kamioni čekaju oko četiri sata, a na prelazima Batrovci i Bačka Palanka oko tri sata. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja vozila.
