Prva tura realizovana na Novom groblju Alejama Novog groblja od 2011. godine do danas zadržala je aktuelnost u upoznavanju sa prostorom Novog groblja, njegovom istorijom, umetničkim vrednostima i životima nekih od najznačajnijih ljudi naše istorije koji tu počivaju. Ovom šetnjom ćemo kroz neobične životne priče, oživeti sećanje na velike vojskovođe, državnike, dobrotvore, naučnike, književnike, ali ćemo se u isto vreme upoznati i sa životima i sudbinama nekih manje poznatih, ali zaslužnih ljudi. Značajna umetnička i arhitektonska dela, prostorne celine, dekorativno i simbolički obrađeni spomenici, upotpuniće priču o Novom groblju kao posebnom istorijskom i kulturnom muzeju u kome se prepliću sudbine običnih ljudi i velikana, a vizuelni i memorijalni utisci stapaju u jedinstvenu priču. Ovom dinamičnom šetnjom otkrićemo široki prostor Novog groblja i samo deo priča koji se tu čuva.

JKP „Pogrebne usluge“ Beograd se zahvaljuje sugrađanima koji su pokazali izuzetno interesovanje za vođene tematske obilaske Novog groblja. Jesenja sezona vođenih obilazaka, čiji se početak očekuje u septembrau, biti još intrigantnija, posebno imajući u vidu da se 2026. godine navršava 15 godina od prve vođene ture koja je organizovana na Novom groblju u sklopu Beogadske internacionalne nedelje arihtekture, kao i 140 godina od osnivanja Novog groblja. U međuvremenu, sugrađni koji su propustili da prisustvuju ovogodišnjim vođenim obilascima Novog groblja, mogu i sami prošetati ovim najvećim muzejem na otvorenom u Srbiji. U tome će im pomoći aplikacija "Aleje sećanja" koja predstavlja virturelni multimedijalni vodič. U njoj postoji mapa koju treba da istražite, a potom skenirate kamerom određeni prepoznatljivi detalj na spomeniku i na ekranu vašeg mobilnog telefona pokrenuće se priča, narativ, fotografije, video zapisi, kao i animacije kreirane primenom savermenih tehnologija virtuelne i proširene stvarnosti. Aplikacija je besplatna i prilagođena Android i iPhone uređajima. Detalji se mogu pogledati i na stranci.