Prva tura realizovana na Novom groblju Alejama Novog groblja od 2011. godine do danas zadržala je aktuelnost u upoznavanju sa prostorom Novog groblja, njegovom istorijom, umetničkim vrednostima i životima nekih od najznačajnijih ljudi naše istorije koji tu počivaju. Ovom šetnjom ćemo kroz neobične životne priče, oživeti sećanje na velike vojskovođe, državnike, dobrotvore, naučnike, književnike, ali ćemo se u isto vreme upoznati i sa životima i sudbinama nekih manje poznatih, ali zaslužnih ljudi. Značajna umetnička i arhitektonska dela, prostorne celine, dekorativno i simbolički obrađeni spomenici, upotpuniće priču o Novom groblju kao posebnom istorijskom i kulturnom muzeju u kome se prepliću sudbine običnih ljudi i velikana, a vizuelni i memorijalni utisci stapaju u jedinstvenu priču. Ovom dinamičnom šetnjom otkrićemo široki prostor Novog groblja i samo deo priča koji se tu čuva.

Termin: 7. 6. 2026. godine

Mesto i vreme okupljanja: Glavna kapija Novog groblja Ruzveltova 50, u 11:00 časova

Priča i vodi: dr Violeta Obrenović, istoričarka umetnosti

Obilasci su besplatni, a prijave nisu potrebne.

JKP „Pogrebne usluge“ Beograd se zahvaljuje sugrađanima koji su pokazali izuzetno interesovanje za vođene tematske obilaske Novog groblja. Jesenja sezona vođenih obilazaka, čiji se početak očekuje u septembrau, biti još intrigantnija, posebno imajući u vidu da se 2026. godine navršava 15 godina od prve vođene ture koja je organizovana na Novom groblju u sklopu Beogadske internacionalne nedelje arihtekture, kao i 140 godina od osnivanja Novog groblja. U međuvremenu, sugrađni koji su propustili da prisustvuju ovogodišnjim vođenim obilascima Novog groblja, mogu i sami prošetati ovim najvećim muzejem na otvorenom u Srbiji. U tome će im pomoći aplikacija "Aleje sećanja" koja predstavlja virturelni multimedijalni vodič. U njoj postoji mapa koju treba da istražite, a potom skenirate kamerom određeni prepoznatljivi detalj na spomeniku i na ekranu vašeg mobilnog telefona pokrenuće se priča, narativ, fotografije, video zapisi, kao i animacije kreirane primenom savermenih tehnologija virtuelne i proširene stvarnosti. Aplikacija je besplatna i prilagođena Android i iPhone uređajima. Detalji se mogu pogledati i na stranci.

ALEJAMA NOVOG GROBLJA Izvor: JKP Beogradska groblja