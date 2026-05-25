Slušaj vest

JKP "Pogrebne usluge" je gradsko preduzeće koje pruža kompletnu uslugu u vezi sa sahranjivanjem, kremiranjem, ispraćajima i poslovima vezanim za održavanje grobnih mesta, rozarijuma, kolumbarijuma, Vrta sećanja i raznih drugih specijalizovanih memorijalih celina i prostora. Postoji dežurna služba koja radi 24 sata dnevno, ali i brojne druge službe koje imaju svoje kontakt telefone i mejl adrese.

Dežurni centar (PRIJAVA SMRTI):

Služi za hitne situacije Radi 365 dana u godini od 00 do 24 sata

011 2071 333

011 2071 377

064 855 4076

064 855 4096

U hitnim i teškim situacijama, kada je potrebno prijaviti smrt bližnjega i dobiti prve informacije o daljim koracima, Dežurni centar JKP "Pogrebne usluge" uvek je dostupan. Zaposleni u ovom centru su u svkom trenutku spremni da pruže pouzdanu i profesionalnu pomoć članovima porodice preminulog lica. Pored ovoga, dolaskom u stan porodice preminulog lica, terenski referent dežurnog centra vrši zakazivanje sahrane ili kremacije, umanjenje pogrebnih troškova (ukoliko je preminulo lice bilo penzioner), ugovara pogrebnu opremu, prevoz, izradu cvetnih aranžmana, štampanje parti i čitulja u dnevnoj štampi. Sve ovo radi se bez posrednika, direktno s referentima preduzeća. Izlazak na teren je besplatan.

Gradska kapela u Deligradskoj ulici

Radi svakoga dana osim nedelje od 7 do 15 sati

011 36 15 573,011 36 15 583

Gradska kapela (mrtvačnica) se nalazi u Deligradskoj ulici broj 36, dok je Sabirna kapela locirana na Novom bežanijskom groblju. Lica koja su preminula u zdravstvenim ustanovama se pre prenosa na groblje na kome će biti sahranjena, dovoze u Gradsku kapelu. Spremanje i identifikacija preminulih se obavlja u oba pomenuta objekta. U Gradskoj kapeli je kao i u ostalim servisnim centrima na grobljima u nadležnosti JKP "Pogrebne usluge" Beograd, moguće zakazati i uplatiti troškove sahrane/kremacije i pratećih usluga, uključujući i štampanje parti.

Centrala JKP "Pogrebne usluge".

011 2071 300

Opšte informacije možete dobiti putem telefona:

011 2071 360

011 2071 304

e-mail: info@beogradskagroblja.rs

Ove informacije možete da dobijete radnim danima, ali i subotom od 7 do 15 časova.

Uplate naknada za zakup i održavanje:

011 2071 361; 069 855 4318

e-mail: uplate@beogradskagroblja.rs

Radno vreme ove službe je radnim danima od 7 do 15 sati.

Pisarnica:

011 2071 323

e-mail: pisarnica@beogradskagroblja.rs

Prijem zahteva i stranaka je radnim danima do 08.30 - 14.00 časova.

Pravna služba:

Radnim danima radi od 7 do 15 sati

011 2071 345

Finansijska služba:

Radnim danima radi od 7 do 15 sati

011 20 71 319011 2071 320

Smeštaj urni

Ukoliko porodica ne poseduje mesto za smeštaj urne, može se zakupiti kaseta u kolumbarijumu ili rozarijumu, ili se posmrtni ostaci mogu rasuti u Vrtu sećanja na Novom groblju. Za zakup kasete u rozarijumu i kolumbarijumu, možete se obratiti komercijalnoj službi preduzeća na: 011 2071 322.

Za detaljnije informacije i zakazivanje smeštaja urni možete se obratiti na: 011 2071 353.

Čitulje:

Osim zaposlenih na šalteru za čitulje u Dežurnom centru na Novom groblju koje možete kontaktirati, terenski referent Dežurnog centra vrši besplatnu uslugu posredovanja prilikom objavljivanja čitulja u dnevnoj štampi ("Politika" i "Večernje novosti").011 3294 827

Cvećara

Cvetni aranžmani za sahrane i pomene koji se isporučuju za sahrane i pomene na grobljima u nadležnosti preduzeća se mogu naručiti na: 011 2071 394 ili cvecara4@beogradskagroblja.rs. Cvetne aranžmane, suze, sveće i lampione može kupti i u cvećarama na Novom groblju, svakog dana osim nedeljom od 7 do 16 časova. Aranžmani se takođe mogu poručiti putem internet prodavnice na zvaničnoj internet stranici preduzeća

Servisna služba na Novom groblju radi: od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 18 časova i nedeljom od 7 do 15 časova (uplate naknada).

Groblje za kućne ljubimce:

Adresa: Ul. Rajkova br. 9, 11077 Beograd - Novi Beograd

Prijava uginuća: 069 855 12 40 (od 00 do 24 časa)

Servis info: 011 745 5888

Adresa elektronske pošte:

servis.grobljekucnihljubimaca@beogradskagroblja.rs

info.grobljekucnihljubimaca@beogradskagroblja.rs