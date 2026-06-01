Akcija suzbijanja larvi i odraslih jedinki komaraca u delu kanalizacione mreže realizovaće se od 2. do 5. juna, s početkom od pet časova i trajaće do sedam časova, saopšteno je iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine.

Akcija će se sprovesti na prostoru između ulica Kneza Miloša, Bulevara kralja Aleksandra, Cvetkove pijace, Gospodara Vučića, Vojislava Ilića, Žičke, Mileševske, Cara Nikolaja II, Mačvanske, Skerlićeve, Bulevara oslobođenja, kao i u bloku Hitne pomoći i Kliničkog centra.

Budući da će se tretman vršiti apliciranjem preparata u kanalizacionu mrežu kroz šahtove, moguća je pojava belog dima iznad okolnih kanalizacionih šahtova.

Takođe, u toku izvođenja akcije može doći do kratkotrajnog zatvaranja delova ulica. Usluga se vrši preparatom koji je registrovan kod nadležnog ministarstva, upisan u Privremenu listu biocidnih proizvoda i nije štetan po zdravlje ljudi i kućnih ljubimaca, navodi se u saopštenju Sekretarijata za zaštitu životne sredine.