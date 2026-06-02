4 SAOBRAĆAJKE, VIŠE POVREĐENIH: 20 intervencija na javnom mestu i gomila poziva hroničnih bolesnika lekarima Hitne
Protekle noći u Beogradu su se dogodile četiri saobraćajne nezgode u kojima nije bilo teže povređenih, rečeno je u Hitnoj pomoći.
Dežurne ekipe intervenisale su ukupno 113 puta, od čega 20 puta na javnom mestu.
Oko 20 časova na Smederevskom putu dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je povređen mladić (17), koji je zadobio povrede glave.
Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici - visok pritisak, astmatičari i onkološki bolesnici.
Kurir.rs/Beta
