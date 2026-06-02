Slušaj vest

Najveće gužve jutros su u saobraćajnom špicu na Autokomandi i na silasku sa Brankovog mosta, u Bulevaru Mihajla Pupina, u smeru za Novi Beograd.

GSP vozi uobičajeno za radni dan.

1/3 Vidi galeriju Jutarnji špic u Beogradu Foto: Naxi kamere printscreen

Radovi u Novom Beogradu, u Bulevaru umetnosti

Sekretarijat za saobraćaj Grada Beograda saopštio je da od danas pa do 10. juna obustavljen saobraćaja i zauzeća kolovoza u Bulevaru umetnosti, na potezu od Bulevara Milutina Milankovića do Bulevara Zorana Đinđića, smer ka Bulevaru Zorana Đinđića zbog radova usled čega će doći i do izmene režima rada linija javnog gradskog prevoza.

AMSS: Mestimično mokri kolovozi i smanjena vidljivost

Saobraćaj u Srbiji danas će se odvijati po mestimično mokrim kolovozima, dok na putevima pored reka i u kotlinama magla i sumaglica mogu otežavati vidljivost.Auto moto savez Srbije (AMSS) upozorio je vozače na dodatni oprez na putevima kroz useke i klisure, gde usled nestabilnih vremenskih prilika postoji opasnosti od odrona.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Kamioni se na prelazu Batrovci zadržavaju oko šest sati, dok se na prelazima Šid, Bačka Palanka i Bezdan zadržavaju oko četiri sata .Na Kelebiji i Gradini kamioni čekaju dva sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja ni za jednu kategoriju vozila.