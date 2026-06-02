Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Bulevaru umetnosti, od 2. do 10. juna doći će do potpunog zauzeća kolovoza desne saobraćajne trake u delu od zone raskrsnice sa Ulicom Milutina Milankovića do Bulevara Zorana Đinđića (u smeru ka Bulevaru Zorana Đinđića), saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Vozila na liniji javnog prevoza 71, u smeru ka Zelenom vencu, saobraćaće ulicama Milutina Milankovića, Omladinskih brigada, Bulevarom Zorana Đinđića, Bulevarom umetnosti i dalje redovno, dok će u smeru ka Bežaniji saobraćati redovnom trasom.

Kako je saopšteno, na izmenjenom delu trase vozila će koristiti postojeća stajališta javnog prevoza.

Kurir.rs/Beograd.rs

