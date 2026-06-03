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Ekipe Beogradskog vodovoda izvode planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Grocka, od ponedeljka, 1. juna do četvrtka, 4 juna.

Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode, u vremenu od 22 do 6 sati, osetiće sledeći potrošači:

01/ 02.06.2026. godine – u naselju Vinča, potez Vinča – Leštane,
02/03.06.2026. godine – u naselju Leštane i na potezu Smederevskog puta, Kaluđerica – Vinča,
03/04.06.2026. godine – u naseljima Kaluđerica i Orlovica.

U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Mole se potrošači da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Ekipe Beogradskog vodovoda poručuju da će se truditi da radove obave u što kraćem roku i zahvaljuju se građanima na strpljenju i razumevanju.

Planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže obezbediće da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta.

Kurir.rs

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