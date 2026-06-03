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Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u zoni raskrsnice ulica Partizanske avijacije, Marka Čelebonovića i Nikole Dobrovića – Faza 7, od 3. do 7. juna doći će do promena u radu linija javnog prevoza, najavljeno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi u ovoj fazi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj desne kolovozne trake Ulice Marka Čelebonovića, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom dr Huga Klajna do zone raskrsnice sa Ulicom Partizanske avijacije (gledano u smeru ka Ulici Partizanske avijacije).

Za saobraćaj će i dalje biti zatvorena krajnja desna saobraćajna traka Ulice Partizanske avijacije na prilazu raskrsnici sa Ulicom Marka Čelebonovića (gledano u smeru ka Ulici Marka Čelebonovića) u dužini od 35 metara, kao i desna saobraćajna traka Ulice Partizanske avijacije na izlazu iz raskrsnice sa Ulicom Marka Čelebonovića (gledano u smeru ka Gandijevoj ulici) u dužini od 100 metara.

Tokom izvođenja radova, vozila javnog prevoza će saobraćati na sledeći način:

vozila na linijama 65 i 612 će u smeru ka Novom bežanijskom groblju i Novoj Galenici saobraćati svojim redovnim trasama (linija 612 u skladu sa radovima u Ulici banatskoj), dok će u smeru ka gradu saobraćati ulicama Marka Čelebonovića, Dr Huga Klajna, Ljubinke Bobić, Gandijevom, Ulicom Tošin bunar i dalje redovnim trasama.

Vozila na linijama 70 i 72 će u smeru ka Bežanijskoj kosi i Aerodromu „Nikola Tesla” saobraćati redovnim trasama, dok će u smeru ka gradu saobraćati ulicama Nedeljka Gvozdenovića, Ljubinke Bobić, Gandijevom, Ulicom Tošin bunar i dalje redovnim trasama.

Na linijama 74, 75 i 72N, vozila će u smeru ka okretnici „Bežanijska kosa” saobraćati ulicama Partizanske avijacije, Peđe Milosavljevića, Dr Huga Klajna i dalje redovnim trasama, dok će u suprotnom smeru saobraćati ulicama Nedeljka Gvozdenovića, Ljubinke Bobić, Partizanske avijacije i dalje redovnim trasama.

Na liniji 76, vozila će u smeru ka KBC-u „Bežanijska kosa” saobraćati ulicama Partizanske avijacije, Peđe Milosavljevića, Dr Huga Klajna, Rajkovom i dalje u skladu sa radovima u Ulici dr Žorža Matea, dok će u suprotnom smeru saobraćati ulicama Rajkovom, Dr Huga Klajna, Ljubinke Bobić, Partizanske avijacije i dalje redovnom trasom.

Vozila na liniji 82 će u smeru ka Bloku 44 saobraćati redovnom trasom, dok će u smeru ka Zemunu saobraćati ulicama Marka Čelebonovića, Rajkovom, Ulicom Auto-put za Zagreb, Partizanske avijacije, Dr Žorža Matea, Bulevarom Zorana Đinđića i dalje redovnom trasom.

Vozila na liniji 607 će u smeru ka Aerodromu „Nikola Tesla” saobraćati Bulevarom heroja sa Košara, Tošinim bunarom, izlaznom rampom na Moto-put M11 (smer ka Šidu), Moto-putem M11 i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka gradu saobraćati redovnom trasom.

Na liniji 613, vozila će u smeru ka naselju Radiofar saobraćati redovnom trasom, dok će u smeru ka gradu saobraćati ulicama Ljubinke Bobić, Gandijevom, Ulicom Tošin bunar i dalje redovnom trasom.

Na liniji 708, vozila će u smeru ka Zemun polju saobraćati ulicama Partizanske avijacije, Peđe Milosavljevića, Dr Huga Klajna, Marka Čelebonovića i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati ulicama Marka Čelebonovića, Dr Huga Klajna, Ljubinke Bobić, Partizanske avijacije i dalje redovnom trasom.

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti postojeća i privremeno uspostavljena stajališta „Nikole Dobrovića 2” – (#4167) u Ulici Partizanske avijacije, na poziciji oko 100 metara ispred zone raskrsnice sa Ulicom Marka Čelebonovića (gledano u smeru ka Gandijevoj ulici) i „Peđe Milosavljevića 1” – (#3977) u Ulici Peđe Milosavljevića, na poziciji neposredno ispred zone raskrsnice sa Ulicom dr Huga Klajna.