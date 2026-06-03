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Otvorene su prijave za učešće na 40. Beogradskom maratonu, koji će se održati 17. i 18. aprila 2027. godine, saopšteno je iz „Beogradskog maratona”.

Jubilarno izdanje najmasovnije sportske manifestacije u Srbiji biće upisano u istoriju evropskog sporta, jer će Beograd istovremeno biti domaćin drugog po redu Evropskog prvenstva u uličnom trčanju.

Rekreativci iz Srbije, Evrope i sveta imaće priliku da trče istom stazom u istom vikendu sa najboljim evropskim atletičarima koji će se boriti za medalje i titule šampiona u trci na 10 kilometara, u polumaratonu i maratonu.

Očekuje se više od 25.000 učesnika, koji mogu da se prijave putem sajta erch2027.com.

Direktor „Beogradskog maratona” Darko Habuš rekao je da su trke na 10, 21 i 42 kilometra izuzete iz programa evropskih šampionata i da se dodeljuju organizatorima uličnih trka, te da je po ovom sistemu Šampionat Evrope održan prošle godine u Luvenu.

– Drugo evropsko prvenstvo u ovim disciplinama biće održano u Beogradu, što najbolje svedoči o ugledu i poštovanju koje Beogradski maraton ima u Evropskoj atletici i čitavom svetu. Učinićemo sve da poverenje koje nam je ukazala Evropska atletika iskoristimo na najbolji mogući način i napravimo ogroman iskorak u svakom smislu, kako bismo Beogradski maraton pozicionirali među najznačajnije i najmasovnije maratonske trke u Evropi – poručio je Habuš i dodao da su pripreme za ovu sportsku manifestaciju odavno počele.