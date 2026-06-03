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"Beogradski dani porodice" koji se održavaju četvrtu godinu zaredom svakog vikenda donose raznovrstan sadržaj za sve generacije na nekoliko centralnih lokacija širom Beograda od aprila do juna, a proteklog vikenda Kalemegdan je bio mesto susreta srpske i ruske tradicije, kulture i zabave.

Posebnu pažnju privukao je Beograđanima, ali i turistima svečani "Bal rusko-srpskog prijateljstva" koji je okupio ljubitelje muzike, plesa, brojne mališane i njihove roditelje na Kalemegdanu. Igralo se, pevalo, ali i plesalo.

Naime, Kalemegdan je bio domaćin Bala rusko-srpskog prijateljstva okviru manifestacije "Beogradski dani porodice" koji je doneo spoj dve kulture.

- Muzika i ples su oduvek povezivali ljude snažnije od reči. I danas, kroz pesme, narodne motive, istorijske plesove i tradicije, želimo da pokažemo koliko je mnogo zajedničkog u našim kulturama - poštovanje porodice, ljubav prema lepom, istoriji i prijateljstvu - izjavila je Tatjana Maksimova, organizatorka projekta "Balovi u Srbiji".

Rajko Vrga, iz "Ritmo Events Group" istakao je da je ples univerzalni jezik koji spaja ljude bez obzira na godine, jezik ili bilo kakve druge razlike.

- Kao što porodicu održavaju ljubav, razumevanje i međusobna podrška, tako se i veze između naroda grade kroz kulturu, umetnost i međusobno upoznavanje, to je bio i naš cilj Bala srpsko-ruskog prijateljstava - istakao je Vrga.

Pored valcera, poloneze i kola, posetioci su imali priliku da uživaju u melodijama poznatih ruskih i srpskih tradicionalnih pesama i tako zakorače par vekova ranije u istoriju.