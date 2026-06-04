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Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Stari grad, u četvrtak, 4. juna 2026. godine, od 8.30 do 18 časovabez vode će biti potrošači u Ulici generala Lešjanina, saopštilo je JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Kako je navedeno, za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđena auto-cisterna.

Iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da unapred pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe tokom trajanja planiranih radova.

Kurir.rs

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