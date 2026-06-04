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Javno komunalno preduzeće „Beogradske pijace” objavilo je javni oglas za izdavanje u zakup pijačne opreme na pijacama koje posluju u sistemu preduzeća, saopšteno je iz JKP-a „Beogradske pijace”.

Pravo učešća imaju fizička i pravna lica, poljoprivrednici i preduzetnici. Rok za podnošenje ponuda je utorak, 9. jun, do 9 časova, a javno otvaranje ponuda obaviće se istog dana u 11 časova u velikoj sali JKP-a „Beogradske pijace”, u Ulici Živka Karabiberovića 3.

O uslovima i dokumentaciji potrebnoj za učešće na oglasu zainteresovana lica se mogu informisati putem internet stranice JKP „Beogradske pijace”: www.bgpijace.rs, na linku https://www.bgpijace.rs/?p=9964 ili putem kontakt telefona 011/7857-940.

„Pijace” pozivaju zainteresovane da iskoriste priliku da otpočnu ili prošire svoj biznis zakupom tezge, rashladne vitrine, boksa ili rama na nekoj od najpopularnijih beogradskih pijaca.