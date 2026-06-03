Danas možete pomoći i spasiti nečiji život davanjem krvi na više lokacija širom Srbije. Pronađite najbliže mesto i pridružite se akciji
Transfuzija krvi
Danas možete pomoći i spasiti nečiji život davanjem krvi na više lokacija širom Srbije: Evo kako pokazati humanost na delu i gde!
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Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na ovim lokacijama:
- Loznica, Crveni krst 9.30-14.30č
- Obrenovac, Crveni krst 9 -14 časova
- Smederevska Palanka, Mesna zajednica "Donji grad" 9-14 časova
- Stari grad, Agencija za privredne registre 8-13 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
Kurir.rs
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