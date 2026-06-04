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Gradski autobus udario je nešto pre ponoći u zaštitnu ogradu na Brankovom mostu.

Incident se dogodio na delu mosta kod uključenja za Novi Beograd kad je vozač izgubio kontrolu nad zglobnim autobusom koji je potom probio barijeru između dve trake i udario u ogradu sa suprotne strane.

Za sada nije poznato da li ima povređenih.

Policija je blokirala traku ka Zelenom vencu i preusmerava vozila.

Kurir.rs/Telegraf

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