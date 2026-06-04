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Saobraćajna nesreća dogodila se sinoć malo posle ponoći kod Brankovog mosta u Beogradu, a nakon što je vozaču javnog prevoza pozlilo dok se kretao iz grada ka Novom Beogradu. Nesrećni čovek izgubio je svest i udario u zaštitnu ogradu.

U trenutku nesreće vozač gradskog autobusa na sreću nije prevozio putnike i već je išao u garažu. Tokom vožnje on je odjednom izgubio svest, a zatim i kontrolu nad vozilom, te je udario u vozila ispred sebe, probio razdelnu ogradu i zaustavio se udarom u zaštitnu ogradu na suprotnoj strani, navodi RTS.

Vozač, muškarac od 52 godine, zadobio je teže telesne povrede i prevezen je na VMA, na neurološkoj je opservaciji radi utvrđivanja uzroka gubitka svesti.

Doktor Nebojša Marić, glavni dežurni hirurg Vojnomedicinske akademije otkrio je da je reč o muškarcu starosti 52 godine, sa ranije neverifikovanim bolestima hroničnog tipa.

Osetio je krizu svesti

- On je prilikom povratka u garažu sa vozilom kojim je upravljao, a koje je na sreću bilo bez putnika, osetio krizu svesti, nakon čega nije mogao da aktuelizuje događaje koji su nakon toga usledili, i praktično se vozilo zaustavilo u tim okolnostima udarom u zaštitnu ogradu sa strane - objašnjava dr Marić za RTS.

Kako dodaje, prilikom tog događaja došlo je do težih telesnih povreda kod njega. Međutim, na vreme je zbrinut.

- Nalazi se još uvek kod nas na opservaciji, pre svega neurološkoj, da utvrdimo koji je praktično aktuelni problem koji je uzrokovao takvu situaciju, na sreću bez težih posledica -otkrio je dr Marić.

Herojstvo Beograđana

Potom je usledila herojska reakcija Beograđana prolaznika koji su pohitali da što pre dođu do vozača zbog čega su i silovito udarali u vrata dok se nije pojavio jedan gospodin koji je umeo da ih otvori.

"Građani koјi su se zatekli na licu mesta zaјedno sa prolaznicima, među koјima јe bilo i nekoliko stranih državljana, reagovali su momentalno. Složno su razvalili i otvorili zatvorena vrata autobusa kako bi ušli u kabinu i pružili prvu pomoć onesvešćenom vozaču. Na lice mesta brzo su stigle ekipe saobraćaјne policiјe i Hitne pomoći i patrole policiјe. U trenutku dolaska lekara, vozač јe bio u polusvesnom stanju, nakon čega јe zbrinut i hitno prevezen u Urgentni centar", naveli su u saopštenju.