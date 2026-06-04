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Nema mesta na kom jutros nema gužve u saobraćaju - na svim mostovima kolone su nikad duže.

GSP ide po uobičajenom režimu za radni dan.

Neverovatne gužve u jutarnjem špicu u Beogradu Foto: Naxi kamere printscreen

AMSS: Zahtevniji uslovi za vožnju zbog povremene kiše

Promenljivo vreme sa povremenim pljuskovima donosi mokre kolovoze i zahtevnije uslove za vožnju, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Vozačima se savetuje oprez i da prilagode brzinu uslovima na putu zbog moguće pojave odrona, kao i nanosa zemlje i blata na pojedinim deonicama. Saobraćaj je van gradskih sredina umeren, dok se na pojedinim deonicama zbog radova odvija usporeno ili uz korišćenje alternativnih pravaca.

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Foto: Instagram Prinscreen/Serbialive_beograd

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Zadržavnja nema ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju sedam sati, a na prelazima Šid i Bezdan šest sati.

Kurir.rs/Naxi kamere

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