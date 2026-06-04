Slušaj vest

Na Beogradskoj tvrđavi uvedena su nova pravila, prema kojima su od juče delovi Gornjeg grada bili zatvoreni za posetioce u periodu od 00.30 do 04.30 časova, pre svega iz bezbednosnih razloga.

Kako je navedeno, cilj odluke bio je povećanje bezbednosti posetilaca i bolja zaštita kulturno-istorijskog nasleđa, a mere su se odnosile na ograničen pristup tokom noćnih sati.

O detaljima primene i razlozima donošenja odluke govorila je za Kurir televiziju Nataša Tomić, Javno preduzeće "Beogradska tvrđava" .

"Ne zatvara se tvrđava, već samo deo Gornjeg grada tokom noći"

Javno preduzeće "Beogradska tvrđava" uvelo je od 3. juna, odnosno od juče, noćni režim zatvaranja dela kompleksa Gornjeg grada sa ciljem unapređenja zaštite i bezbednosti posetilaca, kao i očuvanja kulturno-istorijskih zdanja i zaštite jednog od najznačajnijih simbola Beograda. Kako je navedeno, mera se odnosila isključivo na noćni period, dok su park Kalemegdan, Donji grad i ostatak Beogradske tvrđave i dalje ostali dostupni posetiocima tokom celog dana.

Nataša Tomić iz Javnog preduzeća "Beogradska tvrđava" objasnila je da se zabrana nije odnosila na ceo kompleks, već samo na deo Gornjeg grada u noćnim satima.

Nataša Tomić, Javno preduzeće Beogradska tvrđava Foto: Kurir Televizija

- Ono što bih napomenula jeste da se ne zatvara Beogradska tvrđava niti park Kalemegdan, već samo delovi Gornjeg grada tokom noći u periodu od pola 1 do pola 5 ujutru. Tokom tog perioda zatvaraju se vratnice Sahat kapije, Kralj kapije, Defterdareve kapije i kapije despota Stefana, dok će park Kalemegdan, ostatak prostora Beogradske tvrđave i Donji grad i dalje biti 24 časa dostupan svim posetiocima, turistima i građanima - rekla je Tomić.

Ona je dodala da je do ove odluke došlo nakon što je u prethodnom periodu evidentiran veći broj incidenata tokom noćnih sati, uključujući vandalizam, narušavanje javnog reda i nezgode koje su ugrožavale bezbednost posetilaca i kulturno-istorijska dobra.

Tomić je istakla i da se ne očekuje da će nova mera uticati na manifestacije i turističke ture, s obzirom na to da je reč o vremenskom periodu kada je poseta tvrđavi najmanja, a zatvaranje traje samo nekoliko sati tokom noći.

02:15 BEOGRADSKA TVRĐAVA UVODI NOVA PRAVILA: "Ne zatvara se tvrđava, već samo deo Gornjeg grada tokom noći" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

01:32 "Putovanja više nisu stvar želje, već zavise od novčanika građana!" Srbi menjaju planove - kraći odmori i bekstvo ka jeftinijim lokacijama - Srbija kao solucija Izvor: Kurir televizija