Kako je saopšteno iz ministarstva prosvete, u 19 časova više od 70 učenika izvešće poznate tradicionalne pesme i kompozicije kao što su "U tom Somboru", "Svilen konac", "Tri livade", "Ugrijaše dani vrući", "Stani, stani, Ibar vodo" i druge.

Koncert srpske muzike organizuje se pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete i poslednji je koji se održava u ovoj školskoj godini.

U cilju širenja muzičke kulture u Republici Srbiji, veće vidljivosti talentovanih učenika i uspeha muzičkih škola, Ministarstvo prosvete je tokom ove školske godine bilo pokrovitelj više od 20 koncerata učenika muzičkih škola, koji su u različitim kulturnim centrima izvodili klasičnu, džez i tradicionalnu muziku, navedeno je u saopštenju.