OVA ULICA U BEOGRADU IMA SVOJ ZID RUŽA! I nema ko ne zastane da mu se divi, a sve je počelo od Stanojkinog muža! Bila je ljuta borba: Oni čupaju, on sadi! VIDEO
Kada su početkom devedesetih godina došli prvi stanari u obrenovačko naselje Topolice nije bilo ni drveća, ni ukrasnog rastinja, ali vremenom su stanari osetili potrebu da urede životno okruženje.
Ruže je posadila Stanojka Stajković sa svojim suprugom i svih ovih godina o njima brine s najvećom posvećenošću. Ali početak nije bio lak.
Stanojka veli da su ruže bile miljenice njenog supruga jer ih je imao od detinjstva pa ih je tako i zavoleo, a onda je rešio i da ih posadi ispred zgrade. Međutim, bilo je i onih koji su mu ih nemilice čupali, ali on nije odustajao...
- Oni čupaju, on opet sadi, sadi, seća se Stanojka kakva je to ljuta borba bila da se odgaji nešto što je sada atrakcija u njihovoj ulici Vojvode Putnika. Dodaje da je umeo i da se posvađa kad vidi da neko čupa, kida i kvari.
A jedinstven cvetni zid je nastao kad se ideja svidela i susednom ulazu pa i oni počeli da sade...
Stanojka im tepa, zove ih zlatne moje, mile moje...
Zid sa ružama danas je mesto gde mnogi zastaju kako bi se fotografisali.
Kurir.rs/Youtube RTV Mag