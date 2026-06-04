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Kada su početkom devedesetih godina došli prvi stanari u obrenovačko naselje Topolice nije bilo ni drveća, ni ukrasnog rastinja, ali vremenom su stanari osetili potrebu da urede životno okruženje.

Ruže je posadila Stanojka Stajković sa svojim suprugom i svih ovih godina o njima brine s najvećom posvećenošću. Ali početak nije bio lak.

Stanojka veli da su ruže bile miljenice njenog supruga jer ih je imao od detinjstva pa ih je tako i zavoleo, a onda je rešio i da ih posadi ispred zgrade. Međutim, bilo je i onih koji su mu ih nemilice čupali, ali on nije odustajao...

Zid ruža u Obrenovcu Foto: RTV Mag Youtube printscreen

- Oni čupaju, on opet sadi, sadi, seća se Stanojka kakva je to ljuta borba bila da se odgaji nešto što je sada atrakcija u njihovoj ulici Vojvode Putnika. Dodaje da je umeo i da se posvađa kad vidi da neko čupa, kida i kvari.

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Foto: RTV Mag Youtube printscreen

A jedinstven cvetni zid je nastao kad se ideja svidela i susednom ulazu pa i oni počeli da sade...

Stanojka im tepa, zove ih zlatne moje, mile moje... 

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Foto: RTV Mag Youtube printscreen

Zid sa ružama danas je mesto gde mnogi zastaju kako bi se fotografisali.

Kurir.rs/Youtube RTV Mag

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