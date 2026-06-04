Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, potrošači u Ulici generala Lešjanina na Starom gradu biće bez vode do 18 časova, a za najnužnije potrebe obezbeđena je auto-cisterna.
Beograd
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Zbog radova na vodovodnoj mreži koji se danas izvode na području opštine Stari grad, stanovnici Ulice generala Lešjanina biće bez vodedo 18 časova, saopštilo je JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".
Kako bi građanima bila obezbeđena pijaća voda, na raspolaganju će biti auto-cisterna za najnužnije potrebe.
Iz ovog preduzeća apelovali su na potrošače da na vreme obezbede dovoljne količine vode za piće i osnovne potrebe domaćinstva. Za dodatne informacije građani se mogu obratiti Servisnom centru Grada Beograda pozivom na broj 11-0-11 ili besplatni broj 0800/110-011 iz fiksne telefonije, dok su informacije o planiranim radovima i kvarovima dostupne i na sajtu JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".
Kurir.rs
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