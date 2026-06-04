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Gradska opština Palilula još jednom je pokazala da su institucije tu zbog građana i da se sva važna pitanja mogu rešavati kroz dijalog i rad nadležnih organa. Nakon što je predsednica Gradske opštine Palilula Ivana Medić primila peticiju građana koji su izrazili zabrinutost zbog planiranog komunalnog punkta namenjenog opštinama Palilula, Zvezdara, Stari grad, Vračar i Savski venac, Opština je u kratkom roku reagovala i zatražila dodatno preispitivanje predloženog rešenja.

- Sa posebnom odgovornošću sam shvatila zabrinutost građana i stava sam da još jednom treba ispitati sve argumente i eventualni uticaj na kvalitet života svih građana. Iz tog razloga ćemo upravo uputiti mišljenje zvaničnoj instituciji sa molbom da još jednom preispita predloženo rešenje - poručila je tom prilikom Ivana Medić, objavljeno je na sajtu Opštine Palilula.

Kako pišu na ovom sajtu, da je glas građana saslušan i da institucije funkcionišu, potvrđuje i odluka Komisije za planove Skupštine grada Beograda, koja je na svojoj 196. elektronskoj sednici jednoglasno odlučila da obustavi postupak ranog javnog uvida za potrebe izrade Plana detaljne regulacije komunalnog punkta i da se elaborat vrati u proceduru radi izmene predložene lokacije. Kao razlog navedene su brojne primedbe građana na predloženu poziciju komunalnog punkta.

Komisija je zaključila da je potrebno dodatno sagledati sve okolnosti i pronaći rešenje koje će biti u najboljem interesu lokalne zajednice.

Predsednica opštine naglasila je da veruje u saradnju sa Gradom Beogradom i nadležnim institucijama, ističući da su upravo dijalog i institucionalni mehanizmi najbolji put za rešavanje pitanja od značaja za građane.

- Verujem da ćemo zajedničkim snagama kroz institucije doći do rešenja pogodnog za sve građane - istakla je Medić.

Ovaj slučaj pokazao je da institucije nisu same sebi svrha, već da postoje kako bi bile servis građana. Gradska opština Palilula još jednom je potvrdila da su njena vrata otvorena za sve stanovnike, da pažljivo sluša njihove sugestije i primedbe i da ih kroz institucionalne procedure zastupa pred nadležnim organima.

U vremenu kada se često govori o nepoverenju u institucije, primer Palilule pokazuje da se odgovornim pristupom, dijalogom i međusobnim uvažavanjem mogu pronaći rešenja koja štite interese građana, ali i omogućavaju donošenje kvalitetnih i održivih odluka za budućnost lokalne zajednice, navodi se na sajtu gradske Opštine Palilula