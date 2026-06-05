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Dva velika požara obeležila su jučerašnji dan u Beogradu. Najpre je vatrena stihija zahvatila krov stambene zgrade na Bežanijskoj kosi, a potom je izbio i požar u ambasadi Pakistana. U oba incidenta nije bilo povređenih, ali je pričinjena značajna materijalna šteta.

O tome kako se sprovodi evakuacija stanara u stambenim zgradama, ali i kako postupiti kada nastane panika, za emisiju "Redakcija", govorio je Aleksandar Krstić, šef Odseka u Upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije.

- Statistika pokazuje da je u najvećem broju slučajeva uzrok požara čovek. Da li je reč o nepažnji, nemaru, bahatosti ili nameri, najčešće smo upravo mi odgovorni za nastanak ovakvih situacija. Kada je reč o jučerašnjim požarima, tačan uzrok biće poznat nakon istrage i uviđaja - rekao je Krstić.

Aleksandar Krstić, šef Odseka u Upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije Foto: Kurir Televizija

Evakuacija kao prvi prioritet

On je istakao da je evakuacija jedan od najvažnijih zadataka vatrogasaca po dolasku na mesto intervencije.

- Prva stvar koju radimo nakon procene situacije jeste evakuacija i spasavanje ljudi. Najvažnije je da sve osobe budu bezbedno izvedene na unapred određeno mesto. Evakuacija je planska aktivnost i zato savetujem građanima da se upoznaju sa planovima evakuacije u svojim zgradama, firmama i drugim objektima, kako bi znali kojim putem treba da se kreću i gde je predviđeno mesto okupljanja - kaže on.

Govoreći o izazovima tokom intervencija, Krstić je naveo da evakuaciju najviše otežavaju gust dim, smanjena vidljivost, visoka temperatura i panika.

- Panika je veliki problem i niko ne može u potpunosti da je kontroliše, jer svaka osoba reaguje drugačije u takvim situacijama. Zato je važno ostati što pribraniji i odmah pozvati vatrogasce na broj 193. Građani treba da upozore komšije ukoliko je požar izbio u njihovom stanu ili zgradi, ali nikako ne smeju da koriste liftove, jer to može biti izuzetno opasno.

1/7 Vidi galeriju Požar na ambasadi Pakistana Foto: Kurir

-Kontrolu liftova i isključenje električne energije rade isključivo vatrogasci, nakon što provere da li su svi ljudi bezbedni i procene da li je takva mera neophodna. Najvažnija je prevencija i odgovornost prema sebi i drugima. Ne treba ostavljati uključene punjače i uređaje koji ne moraju stalno da budu priključeni na električnu mrežu. Ako do požara ipak dođe, potrebno je brzo napustiti prostor, pozvati vatrogasce na broj 193 i što preciznije objasniti lokaciju. Svaki minut, pa čak i svaki sekund, može biti značajan - za emisiju "Redakcija", zaključio je Krstić.

03:37 DVA POŽARA U BEOGRADU ZA JEDAN DAN: Vatrogasci otkrili šta je ključno za preživljavanje u ovakvim situacijama - OVO građani moraju da znaju Izvor: Kurir televizija

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